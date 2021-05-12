Sakarya'nın alan kodu kaçtır? Sakarya telefon kodu hakkında bilgi

Türkiye içerisindeki 81 ilin de kendisine özel olarak bulundurduğu alan kodları vardır. Sakarya ilinin de alan kodu bulunmaktadır ve yalnızca kendisine özeldir.

Sakarya'nın Alan Kodu Kaçtır?

Sakarya'nın alan kodu 0264 olarak bilinmektedir. Aynı zamanda Sakarya ili ve tüm ilçelerde de bu alan kodu kullanılmaktadır. Sakarya ili içerisinden veya Sakarya'nın ilçelerinden biri ile sabit hatlı bir telefon üzerinden iletişim kurmak istiyorsanız, 0264 numaralı kodu telefonunuza tuşlamanız gerekmektedir.

0264 alan koduna sahip olan Sakarya, 00264 alan koduna sahip olan Namibya ülkesi ile karıştırılabilmektedir. Bu sebepten dolayı arama yaparken bu kodu tek sıfırlı olarak girdiğinizden emin olmanız gerekmektedir. Aksi taktirde aramalarınız Namibya ülkesinin koduna göre yapılacaktır.

Müzeleri ve çeşitli geçmişten gelen eserleri ile de herkesin dikkatini çekmeyi başarmış olan Sakarya, dünya genelinde de merak barındıran birçok unsuru içerisinde barındırmaktadır.

+0264 alan kodu üzerinden Sakarya iline yapacağınız tüm aramaları yönlendirebilir ve istediğiniz her an bu kod ile Sakarya ilinden tanıdıklarınız veya görüşmek istedikleriniz ile görüşebilirsiniz. Sakarya'nın alan kodu 0264 olarak bilinmektedir.