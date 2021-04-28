Sakarya plaka kodu kaçtır? Sakarya ve ilçelerinin plaka harfleri

Plaka, yasal olarak bulunması gerekli olan bir üründür. Her türlü araçta yer alır ve aracında bulundurmayanlar için cezai işlem uygulanır.

Sakarya Plaka Kodu, Sakarya İlçelerinin Plaka Kod ve Harfleri

Sakarya, Türkiye'de Marmara ilinde Çatalca/Kocaeli'nde bulunan bir ildir. Sakarya plaka kodu 54'tür.

Sakarya Merkez plaka kodları;

​​​​​54 TA 001-54 TZ 999

​​​2. 54 UA 001-54 UZ 999

​​​​​3. 54 YZ 001-54 YZ 999

54 T 2501-54 T 3000 54 T 4501-54 T 5000 54 T 7001-54 T 7500 ​​​​​​​54 M 2501-54 M 3000 ​​​​​​​54 M 4501-54 M 5000 54 M 7001-54 M 7500 ​​​​​​​54 T 0001-54 T 2000 54 EA 001-54 EZ 999 ​​​​​​​​​​​​​​54 FA 001-54 FZ 999 ​​​​​​​54 M 0001-54 M 2000 54 AA 001-54 AZ 999 54 DA 001-54 DZ 999 olarak sıralanabilir.

Sapanca ilçesi kodları;

​​​​​​​54 T 6501-54 T 7000 54 MS 6501-54 MS 7000

​​​​​​​3. 54 M 6501-54 M 7000

​​​​​​​54 SA 001-54 SZ 999 olarak sıralanabilir.

Kaynarca ilçesi kodları;

​​​​​​​54 VA 001-54 VZ 999 ​​​​​​​54 MM 001-54 MM 999 54 M 5001-54 M 5500 ​​​​​​​54 T 5001-54 T 5500 olarak sıralanabilir.

Pamukova ilçesi kodları;

​​​​​​​1. 54 M 6001-54 M 6500

​​​​​​​54 RA 001-54 RZ 999 ​​​​​​​54 T 6001-54 T 6500 ​​​​​​​54 MR 001-54 MR 999 olarak sıralanabilir.

Karasu ilçesi kodları;

​​​​​​​54 T 4501-54 T 4500 ​​​​​​​54 MP 001-54 MP 999 54 M 4001-54 M 4500 ​​​​​​​54 PA 001-54 PZ 999 olarak sıralanabilir.

Kocaali ilçesi kodları;

54 T 5501-54 T 6000​​​​​​​ ​​​​​​​54 MN 001-54 MN 999 ​​​​​​​54 M 5501-54 M 6000 ​​​​​​​54 NA 001-54 NZ 999 olarak sıralanabilir.

Taraklı ilçesi kodu;