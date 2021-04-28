Sakarya plaka kodu kaçtır? Sakarya ve ilçelerinin plaka harfleri
Plaka denildiğinde, günlük yaşantıda sıkça kullanılan, kamyon, taksi, kişisel araç gibi her türlü araçta bulunması zorunlu olan şey aklımıza gelir. Araçların ön ve arka tampon kısımlarında yer alan bu cisim birçok işlem esnasında kullanılan bir eşyadır. Bu yazıda Sakarya ilinin ve Sakarya iline ait olan ilçelerin plaka kodlarını derledik.
Plaka, yasal olarak bulunması gerekli olan bir üründür. Her türlü araçta yer alır ve aracında bulundurmayanlar için cezai işlem uygulanır.
Sakarya Plaka Kodu, Sakarya İlçelerinin Plaka Kod ve Harfleri
Sakarya, Türkiye'de Marmara ilinde Çatalca/Kocaeli'nde bulunan bir ildir. Sakarya plaka kodu 54'tür.
Sakarya Merkez plaka kodları;
- 54 TA 001-54 TZ 999
2. 54 UA 001-54 UZ 999
3. 54 YZ 001-54 YZ 999
- 54 T 2501-54 T 3000
- 54 T 4501-54 T 5000
- 54 T 7001-54 T 7500
- 54 M 2501-54 M 3000
- 54 M 4501-54 M 5000
- 54 M 7001-54 M 7500
- 54 T 0001-54 T 2000
- 54 EA 001-54 EZ 999
- 54 FA 001-54 FZ 999
- 54 M 0001-54 M 2000
- 54 AA 001-54 AZ 999
- 54 DA 001-54 DZ 999 olarak sıralanabilir.
Sapanca ilçesi kodları;
- 54 T 6501-54 T 7000
- 54 MS 6501-54 MS 7000
3. 54 M 6501-54 M 7000
- 54 SA 001-54 SZ 999 olarak sıralanabilir.
Kaynarca ilçesi kodları;
- 54 VA 001-54 VZ 999
- 54 MM 001-54 MM 999
- 54 M 5001-54 M 5500
- 54 T 5001-54 T 5500 olarak sıralanabilir.
Pamukova ilçesi kodları;
1. 54 M 6001-54 M 6500
- 54 RA 001-54 RZ 999
- 54 T 6001-54 T 6500
- 54 MR 001-54 MR 999 olarak sıralanabilir.
Karasu ilçesi kodları;
- 54 T 4501-54 T 4500
- 54 MP 001-54 MP 999
- 54 M 4001-54 M 4500
- 54 PA 001-54 PZ 999 olarak sıralanabilir.
Kocaali ilçesi kodları;
- 54 T 5501-54 T 6000
- 54 MN 001-54 MN 999
- 54 M 5501-54 M 6000
- 54 NA 001-54 NZ 999 olarak sıralanabilir.
Taraklı ilçesi kodu;
- 54 M 7501-54 M 8000 olarak sıralanabilir.