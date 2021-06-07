Sakarya lise taban puanları 2021! Sakarya LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

Sakarya' da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Antalya'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik SAKARYA / ADAPAZARI / Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 453,002 1,52 0,09 SAKARYA / SERDİVAN / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 436,3682 2,93 0,19 SAKARYA / ARİFİYE / Necmettin Erbakan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 424,2943 4,26 0,55 SAKARYA / AKYAZI / Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 418,0813 5,06 0,24 SAKARYA / SERDİVAN / Sakarya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 306 406,377 6,79 1,56 SAKARYA / ADAPAZARI / Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 398,5939 8,11 2,05 SAKARYA / SERDİVAN / Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 385,8655 10,58 2,86