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HaberlerEğitim HaberleriSakarya lise taban puanları 2021! Sakarya LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları
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Eğitim
Haber Giriş: 07.06.2021 - 18:03 | Son Güncelleme:

Sakarya lise taban puanları 2021! Sakarya LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

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Sakarya lise taban puanları 2021! Sakarya LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

LGS sonrası en önemli konulardan biri de lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Sakarya' da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak eden öğrenciler, sınav sonuçları belli olduğunda kendi yüzdelik dilimleri ve puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Sakarya LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

Sakarya' da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Antalya'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
SAKARYA / ADAPAZARI / Sakarya Cevat Ayhan Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170453,0021,520,09
SAKARYA / SERDİVAN / 15 Temmuz Şehitler Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204436,36822,930,19
SAKARYA / ARİFİYE / Necmettin Erbakan Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204424,29434,260,55
SAKARYA / AKYAZI / Akyazı Eyyup Genç Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170418,08135,060,24
SAKARYA / SERDİVAN / Sakarya Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce306406,3776,791,56
SAKARYA / ADAPAZARI / Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce90398,59398,112,05
SAKARYA / SERDİVAN / Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce90385,865510,582,86

 

SAKARYA / ADAPAZARI / Adapazarı Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce120366,129115,225,51
SAKARYA / AKYAZI / Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce90347,387420,410,97
SAKARYA / GEYVE / Geyve Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce30344,435721,34,93
SAKARYA / ADAPAZARI / İMKB Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34331,876225,288,42
SAKARYA / ADAPAZARI / Yenikent Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce60323,043328,298,86
SAKARYA / HENDEK / Hendek Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce60320,553229,1810,67
SAKARYA / ADAPAZARI / İMKB Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68282,542945,0713,55
SAKARYA / ADAPAZARI / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34276,212548,2626,51
SAKARYA / ARİFİYE / Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce90262,651355,6421,89
SAKARYA / ADAPAZARI / İMKB Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68252,390761,7217,55
SAKARYA / ADAPAZARI / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34251,602762,26,81
SAKARYA / ADAPAZARI / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68249,071863,7838,57
SAKARYA / HENDEK / Hendek Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34207,44390,0630,16
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