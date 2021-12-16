Şakak ne demek, ne anlama gelir? Şakak kelimesinin TDK sözlük anlamı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Asgari ücretle neler değişti Hepsini tek tek hesapladıkAsgari ücretle neler değişti? Hepsini tek tek hesapladık!#Asgari Ücret
Milyonların beklediği açıklama geldi… Uzmanlar asgari ücreti değerlendirdi: Tahminlerimizin üstüne çıktıMilyonların beklediği açıklama geldi… Uzmanlar asgari ücreti değerlendirdi: Tahminlerimizin üstüne çıktı#Asgari Ücret
Omicronun gizemi çözüldü Ve mutlu sonOmicron'un gizemi çözüldü! Ve mutlu son#Omicron
Asgari ücrette tarihi artış Gelir ve Damga Vergisi kaldırıldıAsgari ücrette tarihi artış! Gelir ve Damga Vergisi kaldırıldı#Asgari Ücret
Bahçeliden asgari ücret açıklaması: Yüreklere su serptiBahçeli'den 'asgari ücret' açıklaması: Yüreklere su serpti#MHP
Merkez Bankası faiz kararını açıkladıMerkez Bankası faiz kararını açıkladı#Merkez Bankası
Modadaki iğrenç olayda akılalmaz ifadeler Ayhan Sicimoğlu isyan etmiştiModa'daki iğrenç olayda akılalmaz ifadeler! Ayhan Sicimoğlu isyan etmişti#Moda
NATOdan Rusya açıklaması... Putini çıldırtacak fotoğrafı verdilerNATO'dan Rusya açıklaması... Putin'i çıldırtacak fotoğrafı verdiler! #RUSYA
BDDKdan önemli açıklama Amacı dışında kullanılan krediler için talimatBDDK'dan önemli açıklama! Amacı dışında kullanılan krediler için talimat#BDDK
Korkunç infaz 7 kişi halka açık yerde infaz edildiKorkunç infaz! 7 kişi halka açık yerde infaz edildi#Kuzey Kore
Prof. Dr. Şen tarih verdi: Aracınızla yola çıkmayın İstanbulda mevsimin ilk karı...Prof. Dr. Şen tarih verdi: Aracınızla yola çıkmayın! İstanbul'da mevsimin ilk karı...#Meteoroloji
Kanserde ölüm oranları azalıyor Türkiye’de durum nasılKanserde ölüm oranları azalıyor! Türkiye’de durum nasıl?#Kanser
Sadece 30 dolara satılmıştı... Gerçek ortaya çıktı bir anda zengin olduSadece 30 dolara satılmıştı... Gerçek ortaya çıktı bir anda zengin oldu! #Albrecht Dürer
‘10 bin dolar ödeyemem’ demişti... Tanıklar dinlendi‘10 bin dolar ödeyemem’ demişti... Tanıklar dinlendi!#Cem Yılmaz
Beşiktaş için çarpıcı iddia Taraftar kabul etmez, artık Şenol Güneş...Beşiktaş için çarpıcı iddia! "Taraftar kabul etmez, artık Şenol Güneş..."#Beşiktaş
HABERLEREğitim Haberleri

Şakak ne demek, ne anlama gelir? Şakak kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Şakak#Şakak Ne Demek
Şakak ne demek, ne anlama gelir Şakak kelimesinin TDK sözlük anlamı

1. yüzyılın ilk yıllarından 15. yüzyıla kadar Moğolcadan dilimize birçok kelime geçmiştir. O kelimelerden biri olan şakak kelimesi orijinal dilinde ''sikak'' şeklinde yazılır. Gözlerin yanında ve elmacık kemiklerinin üstünde bulunan, yüzü destekleyen temporal kemiklere şakak deni. Bu kelime başta tıp ve estetik olmak üzere birçok alanda terim anlamında kullanılır. Örnek Kelimeler: 1- Şakak Dolgusu 2- Şakak Ağrısı 3- Şakak Germe Bandı 4- Şakak Tümörü 5- Şakak Yağ Bezesi. Şakak ne demek, ne anlama gelir? Sizin için Şakak kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek kelimeler ve cümlelerle derledik.

Haberin Devamı

Şakak kelimesi yaklaşık olarak 8. yüzyıl önce Türkçeye geçtiği için birçok deyim ve atasözünde de geçer. Bunlar arasında en bilineni ''şakak lalesi'' deyimidir. Birine çok fazla düşkün olan ve bu nedenle yanından hiç ayrılmayan kişilere şakak lalesi denir.

 Şakak Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Kafanın her iki yanında bulunan temporal kemiklere şakak denir. Bu kelimenin yer aldığı bir diğer deyim ''şakakları ağarmak'' deyimidir. Şakakları ağarmak, yaşlanmak anlamına gelir.

 Şakak Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre, elmacık kemiklerinin üstünde yer alan, kemik, kas dokusu ve deri altı yağından oluşan bölgeye şakak denir. Şakak kelimesi halk arasında baş ve kafa anlamında da kullanılır.

 Şakak Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 ''Sabahtan beri iki tane ağrı kesici içmeme rağmen şakaklarım hala ağrıyor.''

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#Şakak#Şakak Ne Demek

BAKMADAN GEÇME!

Son gün 31 Aralık SGK tarafından otomatik yapıldı...

Son gün 31 Aralık! SGK tarafından otomatik yapıldı...

#Sigorta
Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicronun gizemi çözüldü

Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicron'un gizemi çözüldü!

#Omicron
Hamsi firarda Neden gidiyorlar Balık her zaman doğrusunu yaptı...

Hamsi firarda! Neden gidiyorlar? 'Balık her zaman doğrusunu yaptı...'

#Balıkçılık

BAKMADAN GEÇME!

Son gün 31 Aralık SGK tarafından otomatik yapıldı...

Son gün 31 Aralık! SGK tarafından otomatik yapıldı...

#Sigorta
Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicronun gizemi çözüldü

Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicron'un gizemi çözüldü!

#Omicron
Hamsi firarda Neden gidiyorlar Balık her zaman doğrusunu yaptı...

Hamsi firarda! Neden gidiyorlar? 'Balık her zaman doğrusunu yaptı...'

#Balıkçılık