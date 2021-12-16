Şakak ne demek, ne anlama gelir? Şakak kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Şakak kelimesi yaklaşık olarak 8. yüzyıl önce Türkçeye geçtiği için birçok deyim ve atasözünde de geçer. Bunlar arasında en bilineni ''şakak lalesi'' deyimidir. Birine çok fazla düşkün olan ve bu nedenle yanından hiç ayrılmayan kişilere şakak lalesi denir.

Şakak Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Kafanın her iki yanında bulunan temporal kemiklere şakak denir. Bu kelimenin yer aldığı bir diğer deyim ''şakakları ağarmak'' deyimidir. Şakakları ağarmak, yaşlanmak anlamına gelir.

Şakak Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre, elmacık kemiklerinin üstünde yer alan, kemik, kas dokusu ve deri altı yağından oluşan bölgeye şakak denir. Şakak kelimesi halk arasında baş ve kafa anlamında da kullanılır.

Şakak Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Sabahtan beri iki tane ağrı kesici içmeme rağmen şakaklarım hala ağrıyor.''