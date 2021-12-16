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Şairane ne demek, ne anlama gelir? Şairane kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Şairane#Şairane Ne Demek
Şairane ne demek, ne anlama gelir Şairane kelimesinin TDK sözlük anlamı

Edebiyatta kullanılan kelime türleri arasında şairane kelimesi de bulunuyor. Anlamı merak edilen şairane sözcüğü için bireylerin araştırma gerçekleştirdiği özel kaynaklar bulunuyor. Gündelik hayatta kullanılan şairane kelimesinin anlamını bilmeyen bireyler, bilgi edinebileceği kaynaklara ulaşmaya çalışıyor. Şairane ne demek, ne anlama gelir? Şairane kelimesinin TDK sözlük anlamı hakkında tüm detayları derledik.

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Türkçe dilinde birçok kelime diğer kelimelere göre daha fazla kullanılıyor. Daha fazla tercih edilen şairane kelimesi TDK'ya göre, şaire yakışır şekilde anlamındadır.

 Şairane Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Günümüzde internet ortamında en doğru bilgilere ulaşmak mümkündür. Bireyler merak ettiği her konu hakkında internette araştırma yapabiliyor. İnternet ortamında farklı kaynaklar ele alınarak birçok konuda bilgi paylaşımı yapılıyor. Anlamı merak edilen kelimeler sözlüklerde değil, internet sitelerinde daha yaygın araştırılıyor.

 ​​​​​​​ Şairane kelimesinin anlamı da, arama motorları kullanılarak öğrenilmek istenen bir bilgidir. Şairane sözcüğüyle alakalı kişilerin gerçekleştirdiği bir takım araştırmalar bulunuyor. Şairane kelimesi, şair gibi anlamında kullanılan bir kelimedir.

 Şairane Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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 TDK'da Türkçe dilinde kullanılan kelimelerin anlamları yer alıyor. Anlam bakımından araştırma yapmayı seven bireyler TDK'da uzun süre araştırma yapabiliyor. TDK her zaman Türkçe dilindeki kelimelerin doğru anlamlarının paylaşımlarını gerçekleştiriyor. TDK tarafından şairane kelimesinin anlamı da gösteriliyor. TDK'da araştırılan şairane kelimesi, şair niteliği taşıyan anlamına sahip olan bir kelime türüdür.

 

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