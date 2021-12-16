Şairane ne demek, ne anlama gelir? Şairane kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Türkçe dilinde birçok kelime diğer kelimelere göre daha fazla kullanılıyor. Daha fazla tercih edilen şairane kelimesi TDK'ya göre, şaire yakışır şekilde anlamındadır.

Şairane Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Günümüzde internet ortamında en doğru bilgilere ulaşmak mümkündür. Bireyler merak ettiği her konu hakkında internette araştırma yapabiliyor. İnternet ortamında farklı kaynaklar ele alınarak birçok konuda bilgi paylaşımı yapılıyor. Anlamı merak edilen kelimeler sözlüklerde değil, internet sitelerinde daha yaygın araştırılıyor.

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Şairane Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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