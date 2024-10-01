‘Sahte tez’ yazdırırken dolandırılıyorlar... Ava giderken avlananlar

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İnternet ortamında, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin mezuniyet için hazırlaması gereken tez ya da makaleleri para karşılığında yazdığını iddia eden pek çok ilan bulunuyor. Bu ilanlara başvurup tezlerini parayla yazdırıp mezun olmaya çalışan öğrencilerin önemli bir bölümü ise dolandırılıyor. Yani sahtecilik yapmaya çalışırken dolandırılıyorlar.

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin akademide yükselmek yani doktor, doçent hatta profesör unvanına sahip olmak için bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Bu şartların başında da eğitimlerinin belli dönemlerinde tez ya da makale yazmaları geliyor. Tabii doğru olan öğrencinin kendi tezini ya da makalesini kendisinin yazması. Ancak bu işi parayla yazacağını vaat eden pek çok şirket bulunuyor. İşte bu şirketlere başvuranların yani sahte tez peşinde olanların çoğu dolandırılıyor. Üstelik sahte tez yazdırmaya çalışırken dolandırıldıklarını da yine sosyal medyaya yansıyan şikayetlerle dile getiriyorlar.

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FİYATI HOCALARIMIZ BELİRLİYOR

Şikayetlerde adı sıkça geçen bir tez yazma şirketini psikoloji alanında doktora yapmak isteyen bir öğrenci gibi aradım. Kendilerine fiyat araştırması yaptığımı söyleyerek sürecin nasıl ilerlediğini sordum. Karşı taraf güven veren bir açıklıkla sorularımı yanıtladı. Öncelikle tezim için ne kadar ödeme yapmam gerekeceğini sordum. Karşı taraf, bunun için bazı bilgilere ihtiyacı olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

“Fiyat oluşturulması için gerekli bilgileri bize mail olarak göndermeniz gerekiyor. Bu bilgiler, tezin konusu, istediğiniz sayfa sayısı, teslim almak istediğiniz tarih ve varsa başka detaylardan oluşuyor. İlettiğiniz bu maili biz de ilgili alanda çalışma yapan hocalarımıza gönderiyoruz. Aynı alanda çalışan 3-4 farklı hocamız var ve onlardan en uygun fiyatı verenin teklifini size sunuyoruz.”

20 BİN LİRAYI BULABİLİYOR

Konuştuğum bir diğer şirket ise ödemeyi 2 taksit şeklinde ve ilk taksiti tez yazılmaya başlanmadan ikinci taksiti de tezi teslim etmeden önce aldıklarını söyledi. Bu şirket de fiyat konusunda topu önce hocalara attı ama biraz ısrar edince bu işin genelde bin ila 20 bin liralık bir fiyat aralığı içinde yapıldığını söyledi.

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BAZILARI DÜKKANI KAPATIP GİTMİŞ

Diğer yandan şikayetlere konu olan ve bu işi yaptığını duyuran şirketlerin önemli bir bölümünün internet sitelerini kapattığını ve telefon numaralarına ulaşılamadığını gözlemledim. Yani dükkanı kapatmış ve kendilerini tamamen ulaşılamaz hale getirmişler. Ancak ortadan kaybolan bu şirketlerin çoğu benzer internet adreslerine sahip olmasıyla da dikkat çekiyor. Yani internet tarayıcısında ‘tez yazımı’ ya da ‘parayla makale’ şeklinde basit bir arama yapılarak kendilerine rahatlıkla ulaşılabiliyor. Bir şirketin foyası ortaya çıktığında benzer isimlerle ancak farklı bir kuruluş gibi yollarına kolayca devam etmeleri mümkün gibi görünüyor.

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SAHTEKARLARIN ŞİKAYETLERİ

şikayetvar.com üzerinden yapılan bazı şikayetler şöyle:

- "İki arkadaş olarak ücretlerinin yarısını vermemize ve konuşulan teslim tarihinin üstünden 2 buçuk ay geçmesine rağmen bize tek bir sayfa bile göndermediler. Atılan maillere doğru dürüst cevap vermediler. Tüm samimiyetimle söylüyorum, psikolojim bozuldu. Benden çalınan 7 ayı hiçbir şekilde bana geri veremezler. Buraya yazmamın sebebine gelince, diğer arkadaşların ibret alması ve ona göre hareket etmelerine bir nebze olsun katkı sağlamak.”

- “Burada o kadar yorum ve şikâyet olmasına rağmen başıma gelmez diyerek başvurdum. Avans ödemesinden hemen sonra dönüyorlar, göz boyamak için birkaç üstün körü çalışma yapıp paranın tamamını alınca bir daha dönüş alamıyorsunuz. Teslim tarihi 03.06.2024 olan proje için ortada elle tutulur hiçbir şey yok. Tenezzül edip e-postalara dönmüyorlar. Benim yaptığım gibi paranın tamamını iş bitmeden asla göndermeyin, bir daha ulaşamazsınız.”

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- “Tezimi teslim edeceğini söylediği zamanda teslim etmeyip 2-3 gün sorularıma cevap vermedi. 3 gün cevap vermedikten sonra eksik belge gönderdi. Belgenin yanlış ve eksik olduğunu söyleyip ya düzeltmesi ya da ücretimi iade etmesi gerektiğini söyledim. Ancak ne düzeltme yapıldı ne de ücretim iade edildi.”

- ”Parayı alıyorlar ama karşılığını vermiyorlar. Benim ücretim gitti, sizin gitmesin, lütfen dikkat ediniz. Ekibinin birbirinden haberi dahi yok. Bir gün maile farklı biri cevap veriyor, ertesi gün farklı biri. Son olarak da bana düzeltme için şu numara ile iletişime geçin, biz hocaya gönderdik dediler. Arkadaş işi alan sizsiniz, kabul eden de. Ben mi iletişim kuracağım hocayla.”

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CEZASI 3 YILDAN 10 YILA KADAR HAPİS

Geçtiğimiz yıl ‘12 taksitle doçentlik’ başlığıyla yayınlanan haberimizde konuyu gündeme getirmiştik. Haberde özellikle tıp alanında doçent unvanı almak isteyenlerin yazması gereken makaleleri yazan ve taksitle ödeme kolaylığı sunan şirketlerle görüşmüştük. Şirketler, makaleyi sıfırdan yazdığını ve genellikle 800 ile 6 bin dolar arasında ücret talep ettiklerini dile getirmişti. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Zafer İçer, “Bu şekilde üretilen yayınlar kullanılarak akademik unvan elde edilmesi ya da kadroya girilmesi, suç kapsamında değerlendirilir. Kişiler, bu çalışmaları kullanarak kamuyu zarara uğratarak haksız menfaat elde etmiş olurlar. Böyle bir durumda hem bu yayınları hazırlatanlar hem de bu yayınları üretenlerin iştirak halinde ceza sorumluluğu oluşur. Kanunda nitelikli dolandırıcılık suçunun cezası, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası olarak öngörülüyor” demişti.