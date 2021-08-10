Sahte Dolar Nasıl Anlaşılır? Doların Gerçeği Ve Sahtesi Nasıl Ayırt Edilir

Gelişen teknoloji ile beraber artık sahte paralar gerçeğine o kadar benziyor ki, ayırt etmek için çok daha detaylı bir inceleme gerekiyor. Bunu anlayabilmek içinse ele alınması gereken belli başlı bazı yöntemler bulunmaktadır.

Sahte Dolar Nasıl Anlaşılır?

En merak edilen konular arasında sahte doların nasıl anlaşılıp anlaşılmadığıdır. Özellikle 10 ve 20 ile beraber 50 doların sağ üst kısmına bakıldığı zaman, özellikle sağ üst köşe ışığa tutulduğunda renk değiştiren bir bant görülmektedir. Ele alınması gereken önemli başka bir ayrıntı ise, portrenin etrafında devam eden çizgilerin düz bir yapıya sahip olmasıdır. Eğer bu çizgiler yamuk ya da buğulu bir görünüm veriyorsa, o vakit doların sahte olduğu anlaşılır.

Doların Gerçeği ve Sahtesi Nasıl Ayırt Edilir?

Dolar üzerinden sahte olup olmadığını anlamak için özellikle belli bir yöntem ön plana çıkıyor. Bu bağlamda doların üzerinde bulunan seri numaralara bakmak gerekir. Bu numaralar sağ üst ve sol alt köşelerde yer alır. Eğer seri numarası diğer seri numara ile karşı karşıya gelmiyor ise, o zaman saatte bir dolar olduğunu anlamak mümkün. Aynı zamanda renk değiştiren bant, ışığa tutulduğu vakit sağ üst kısımda ilk kendisini gösterir. Tabii dolar üzerindeki portrenin çevresinde bulunan çizgilerin de düz olması çok önemlidir. Eğer bunlar istenilen bilgileri vermiyor ise, o vakit bunun sahte dolar olduğu anlaşılır. Mutlaka dolar alırken ya da satarken buna çok dikkat etmek gerekmektedir.