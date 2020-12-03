Sahne Ve Dekor Tasarımı Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Sahne ve Dekor Tasarımı bölümü, 2 yıllık bir önlisans bölümüdür. Bu bölümde sahne ve dekorun hazırlanması ile ilgilenecek elemanlar yetiştirilmesi amaçlanır.

Sahne ve Dekor Tasarımı Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Sahne ve Dekor Tasarımı bölümü, sahne sanatlarına uygun dekorları, kostümlerin araştırılması, seçilmesi ve karar verilmesi gibi sorumlulukları yerine getirecek elemanlar yetiştirmeyi amaçlar. Sahne ve Dekor Tasarımı bölümü mezunu olan kişiler, isterlerse Dikey Geçiş Sınavı’na girerek 4 yıllık lisans bölümlerine geçme imkanı buluyor.

Sahne ve Dekor Tasarımı Bölümü Nedir?

Sahne ve Dekor Tasarımı Bölümü, sahne ve dekor materyallerini en doğru şekilde tanıyarak kullanacak elemanlar yetiştirmeyi amaçlar. Bu bölümde okumak isteyen kişilerin disiplinli, sorumluluk sahibi, estetik bakış açısına sahip kişiler olması gerekir.

Sahne ve Dekor Tasarımı Bölümü Amacı Nedir?

Sahne ve Dekor Tasarımı Bölümünün amacı, sahneyi oyuna hazırlamak, dekoru estetik bir şekilde kurarak oyuna gelenleri görsel ile etkilemektir. Bu bölümden mezun olan kişiler sahne ve dekor ile ilgili öğeleri iyi tanımalı ve insanların dikkatini çekecek görseller hazırlamaya özen göstermelidir.

Sahne ve Dekor Tasarımı Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Sahne ve Dekor Tasarımı Bölümü mezunları, çok farklı alanlarda çalışma imkanı bulabilirler. Sahne ve Dekor Tasarımı Bölümü okuyan kişilerin, projeye uygun kostüm ve dekorların araştırılması, seçilmesi ve karar verilmesi gibi görevleri vardır.

Sahne ve Dekor Tasarımı Bölümü Kaç Yıllıktır?

Sahne ve Dekor Tasarımı Bölümü, 2 yıllık bir önlisans bölümüdür. Bu bölümde okuyan kişiler şu bölümlere DGS ile geçiş yapabilir.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Sahne Tasarımı

İç Mimarlık

Sahne Sanatları

Sahne ve Dekor Tasarımı Bölümü Okumak için Ne Gereklidir?

Sahne ve Dekor Tasarımı Bölümü okumak için TYT sınavına girerek barajı geçmeniz ve sınırlı sayıda kontenjana girebilmek için yeterli puan almanız gerekir.

Sahne ve Dekor Tasarımı Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Sahne ve Dekor Tasarımı Bölümü Türkçe eğitim verilen bir bölümdür.

Sahne ve Dekor Tasarımı Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Sahne ve Dekor Tasarımı Bölümü, TYT puan türü ile öğrenci alıyor.

Sahne ve Dekor Tasarımı Bölümü Dersleri Nelerdir?

Sahne ve Dekor Tasarımı

Tasarım Kuramları

Analitik Desen

Görsel Algı

Fuar Tasarımı

Genel Sanat

Ölçek ve İnsan

Perspektif

3 Boyut Görselleştirme

Desen Bilgisi

Çevre Koruma

İleri Düzey Ofis Uygulamaları

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Bilgi ve İletişim Teknolojisi

Renk ve Biçim Bilgisi

Teknik Resim

Görsel Algı

Sahne ve Dekor Tasarımı Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Sahne ve Dekor Tasarımı Bölümünden mezun olan kişiler, devlet bünyesinde bulunan kurumlardan fuar, vitrin, tören gibi pek çok etkinliği tasarlayan firmalar içinde görev alabilir. Bu bölümden mezun olan kişiler aynı zamanda kendi danışmanlık firmasını da açabilir. Bu bölümden mezun olan kişilere olan ihtiyaç gün geçtikçe artıyor.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Sahne ve Dekor Tasarımı Bölümünden mezun olan kişiler, kamu ve özel sektörde çok sayıda alanda çalışma imkanı bulabilir.

Devlet Opera Bale Müdürlükleri

Fuar Stand Tasarım Firmaları

Devlet Tiyatroları

Vitrin Tasarım Firmaları

Şehir Tiyatroları

Tasarım Ofisleri

Kültür Bakanlığı

Sahne ve Dekor Tasarımı Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Sahne ve Dekor Tasarımı Bölümü mezunu olan kişiler hem kamuda hem de özel sektörde pek çok alanda çalışma imkanı bulabilir. Bu kişiler Tv kanallarında dekoratör, film şirketlerinde sanat direktörü, tiyatrolarda, opera ve balede insanlara sanatı sevdirmek için çalışmalar yapar. Tiyatro, opera ve baleye olan ilgi arttıkça bu bölümde okuyan kişilere de ilgi gelecekte bir o kadar artacaktır. Bu bölümde okuyan kişiler bu alandaki ihtiyaçları belirleyerek bu ihtiyaçların giderilmesi için çalışır.

Sahne ve Dekor Tasarımı Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) - Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu - Sahne ve Dekor Tasarımı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) - Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu - Sahne ve Dekor Tasarımı (KKTC Uyruklu)