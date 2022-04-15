Şahıs zamiri nedir? Şahıs zamirleri örnekleri ve cümleleri ile konu anlatımı

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Şahıs zamiri, diğer adıyla Kişisel zamir, dilbilgisi anlamında öncelikle belirli bir kişiyle ilişkilendirilen bir zamirdir.

Şahıs Zamiri Nedir?

Şahıs zamirleri, sayılarına bağlı olarak (çoğunlukla tekil veya çoğul) çeşitli biçimler alabilir. Ayrıca duruma, cinsiyete veya formaliteye bağlı olarak farklı biçimler alabilirler. Şahıs zamirlerinin nesnelere, hayvanlara veya insanlara atıfta bulunabileceğini belirtmek önemlidir.

Diğer tüm zamirler gibi, şahıs zamirleri de fiiller veya sıfatlar gibi konuşmanın diğer kısımlarını değil, yalnızca isimlerin yerini alır. Dilbilgisi açısından, isimlerle tamamen aynı şekilde hareket ederler ve bir tümcenin, tümcenin veya tümcenin öznesi veya nesnesi olarak hareket edebilirler.

Tekil Şahıs Zamirleri

Kişi zamiri, tam olarak bir kişiye veya şeye atıfta bulunuyorsa tekildir. En sık kullanılan tekil şahıs zamirleri şunlardır:

Birinci kişi: ben,

İkinci kişi: sen,

Üçüncü kişi: o,

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Ben bu konuda fikrimi söyledim.

Sen geçen sene şampiyon olan kişi değil misin?

bu konularda çok tutucudur.

Çoğul Şahıs Zamirleri

Kişi zamiri, birden fazla kişiye veya şeye atıfta bulunuyorsa çoğuldur. En sık kullanılan çoğul şahıs zamirleri şunlardır:

Birinci kişi: biz,

İkinci kişi: siz,

Üçüncü kişi: onlar,

Biz genel bir karara vardık.

Siz neden başkalarını yargılıyorsunuz?

Onlar bu konuda oldukça hassastır.

Tekil şahıs zamirleri olarak "Onlar"

Onlar sözcükleri genellikle çoğul olmakla birlikte, tekil sözcükler olarak kullanılması kabul edilebilir. Tekil zamirler olarak, onlar genellikle cinsiyetini belirtmeden bir kişiye atıfta bulunmak için tarafsız olarak kullanılır. Örneğin,

Doktor onlara gelen herkese yardım etti.

Teklik olarak kullanıldığında bile çoğul fiil olarak kullanılır;

Bence her zaman en iyi arkadaşını dinlemelisin. Onlar sizin için neyin en iyi olduğunu bilir.

Özne Zamirleri Olarak Şahıs Zamirleri

Kişi zamiri, bir cümlenin öznesi olarak bir ismin yerini aldığında, hem kişi zamiri hem de özne zamiridir. Özünde, bir cümlenin öznesi olarak ortak veya özel bir ismin yerini almak için kullanılan herhangi bir zamirdir. Bir kişi, hayvan, yer veya aynı zamanda bir cümlenin konusu olan bir şey hakkında konuşmak için bir şahıs zamiri kullanıyorsanız, o zaman hem şahıs zamiri hem de özne zamiri olarak sınıflandırılır.

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Nesne Zamirleri Olarak Kişi Zamirleri

Kişi zamiri bir fiilin doğrudan veya dolaylı nesnesi olduğunda veya bir edatın nesnesi olarak kullanıldığında nesne zamiri olarak adlandırılır. Cümlenin öznesinin yaptığı eylemden etkilenen herhangi bir zamirdir. Nesne zamiri olarak kullanılan şahıs zamirleri, özne zamiri olarak kullanılan şahıs zamirlerinden farklıdır, ancak onlar da bir o kadar önemlidir.

Özne Zamirleri ve Nesne Zamirleri Şahıs Zamirleriyle Nasıl İlişkilidir?

Tüm şahıs zamirlerinde olduğu gibi özne zamirleri ve nesne zamirleri de cümle içinde tekrarı ortadan kaldırmak için kullanılır. Ek olarak, her zaman belirli bir kişi, grup, hayvan veya cansız nesne ile ilişkilendirilirler. Bazen özne ve nesne zamirleri arasındaki farkı söylemek zor olabilir. Bir nesnenin öznenin eyleminden etkilenirken, bir öznenin bir cümle hakkında olduğunu hatırlamak yardımcı olabilir.

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Tıpkı diğer şahıs zamirleri gibi, özne ve nesne zamirleri de sayılarına göre, yani tekil veya çoğul olmalarına göre farklı biçimler alabilirler. Ek olarak, birinci şahıs, ikinci şahıs veya üçüncü şahıs gibi üç dilbilgisel kişiden herhangi biriyle kullanılabilirler.

Son olarak, özne zamirleri ve nesne zamirleri birbirleriyle ve diğer tüm şahıs zamirleriyle ilişkilidir, çünkü kullanılan kelimeler, atıfta bulundukları kelimelerin doğal veya dilbilgisel cinsiyetine bağlı olarak değişebilir. Örneğin;

Sen bu takımın en hızlı koşucususun ve biz sana güveniyoruz.

Onlarla konuştum, bana oyunculuk konusunda destek olacaklar.