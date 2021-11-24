Şahıs kelimesinin eş anlamlısı nedir? Şahısın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Şahıs kelimesinin eş anlamlıları insan, kişi ve zat kelimeleridir.

Şahıs Nedir?

Şahıs kelimesinin anlamını bilmek şahıs kelimesinin eş anlamlılarını bulmaya yaramaktadır. Şahıs kelimesinin anlamı kişi olarak verilmektedir. Şahıs kelimesi kişi anlamında kullanılan bir kelimedir. Şahıs kelimesinin anlamı kişi olduğu için bu aynı zamanda eş anlamlı kelimeye de girmektedir.

Şahıs Kelimesinin Eş Anlamlıları Nelerdir?

Şahıs kelimesinin toplamda üç adet eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır. Şahıs kelimesinin eş anlamlı kelimeleri kişi, inşa ve zat kelimeleridir. Cümle içerisinde şahıs kelimesi yerine insan, kişi veya zat yazılırsa cümlenin anlamında herhangi bir değişiklik olmamaktadır.

Şahıs Kelimesine Örnek Cümleler

Günümüzde birçok şahıs bankada ki işlerini bankamatikten hallediyor. / Günümüzde birçok kişi bankada ki işlerini bankamatikten hallediyor. / Günümüzde birçok insan bankada ki işlerini bankamatikten hallediyor.

Gülen yüzlü bir şahıs olduğu için onu herkes severdi. / Gülen yüzlü bir zat olduğu için onu herkes severdi. / Gülen yüzlü bir kişi olduğu için onu herkes severdi. / Gülen yüzlü bir insan olduğu için onu herkes severdi.