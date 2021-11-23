Sahiplik eki nedir, nasıl yazılır ve birleşik mi yazılmalıdır? Sahiplik eki örnekleri ile konu anlatımı

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Dilbilgisi terimi olan "iyelik eki" yani sahiplik ekine adını veren "iye" sözcüğü eski Türkçede sahip anlamına gelmektedir.

Sahiplik Eki Nedir?

Eski bir Türkçe sözcük olan "iye"nin manası sahiplik, sahip olmaktır. Türkçe dilbilgisi konularından olan "iyelik eki ya da sahiplik eki" ifadesinin kökeni bu sözcükten ileri gelmektedir. Zira iyelik ekleri de sahip olunmayı ifade etmektedirler.

Bir isim ya da isim soylu sözcüğe gelerek, onun kime veya neye ait olduğunu gösteren eke "iyelik, sahiplik eki" denir. İyelik ekine zaman zaman aitlik eki dendiği de görülmektedir. İyelik ekinin bilinmesi güzel konuşma ve yazma bakımından çok önemlidir. En sık kullanılan takılardan olan sahiplik ekleri önemli bir dilbilgisi konusudur.

İyelik ekleri, isimlere ya da kavramlara eklenmek suretiyle onların kime veya neye ait olduğunu gösterir. Bu sebeple sahiplik ekine aitlik eki dendiği de görülmektedir.

Sahiplik Eki Nasıl Yazılır ve Birleşik Mi Yazılmalıdır?

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Sahiplik ekini doğru kullanmak için bazı kuralları bilmek gerekmektedir. Bunların en önemlisi sahiplik ekinin birleşik yazıldığı kuralıdır. Sahiplik eklerinin neler olduğuna gelince:

1.tekil şahıs: (Ben) -ım, im, -um, -üm

2.tekil şahıs: (Sen) -ın, -in, -un, -ün,

3.tekil şahıs: (O) -i, -ı, ü, -u

1.çoğul şahıs: (Biz) -miz, -muz, -mız, -müz

2.çoğul şahıs: (Siz) -niz, -nız, -nüz, -nuz

3.çoğul şahıs: (Onlar) -leri, ları

Sahiplik Eki Örnekleri İle Konu Anlatımı

Sahiplik eki günlük yaşamda da sıkça kullanılır. İyelik eklerini ezberlemeye lüzum yoktur. Sahiplik ekinin hangi şahsa ait olduğunu bulmak için başına:

Benim

Senin

Onun

Bizim

Sizin

Onların

sözcüklerini eklemek yeterli olacaktır. Yani bir örnek ile açıklamak gerekirse; "sizin defteriniz" tamlamasındaki -nız ekinin 2.çoğul şahıs eki olduğu böylece anlaşılmış olur.

Sahiplik eki konusunun önemli bir alt başlığı da "ses düşmesi"dir. Bilindiği gibi Türkçede isim ya da isim soylu sözcükler ya sesli veya sessiz harflerle biterler:

Sessiz harfle biten kelimenin sonuna ilgili iyelik ekleri olduğu gibi takılır. Örneğin; defter-im gibi

Sesli harflerle biten kelimelerin 3.tekil şahıs iyelik ekleri getirildiğinde "n,s,ş,y" kaynaştırma harfleri ile bağlanır. Örneğin; para-s-ı sözcüğünde olduğu gibi.

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Ayrıca sahiplik ekleri, şahıs ekleriyle de karıştırılmamalıdır. Unutulmamalıdır ki, iyelik ekleri sonuna geldikleri sözcüklerden yeni bir sözcük türetmedikleri için çekim ekleridir. Sahiplik ekleri isimlere, şahıs ekleri ise çekimli fiillere getirilir.

Sahiplik eki getirilen "kitap" sözcüğünün nasıl olacağına göz atalım:

Kitabım

Kitabın

Kitabı

Kitabımız

Kitabınız

Kitapları

İyelik ya da diğer adı ile sahiplik ekini "ev" kelimesine getirerek örnek yaparsak:

Evim

Evin

Evi

Evimiz

Eviniz

Evleri

Bilgisayar kelimesine sahiplik eki takıldığında nasıl olacaktır. Bakalım:

Bilgisayarım

Bilgisayarın

Bilgisayarı

Bilgisayarım

Bilgisayarınız

Bilgisayarları

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Sahiplik eki ya da iyelik ekine örnek olması bakımından "masa" sözcüğünü oluşturalım:

Masam

Masan

Masası

Masamız

Masanız

Masaları