Şahin Nedir, Ne Yer Ve Nasıl Beslenir? Şahin Kuşu Temel Ve Yırtıcı Özellikleri

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Birçok insan şahin kuşunun ismini mutlaka duymuştur. Bu kuş evde kafeste beslenebilen bir kuş değildir. Şahin kuşu oldukça büyük görüntüsüyle ormanın derinliklerinde yaşamını sürdürmektedir ve ayrıca avlanma malzemesi olarak da kullanılmaktadır.

Şahin Kuşu Nedir?

Asya ve Avrupa'nın ormanlarında yaşayan, kartal ailesinden olan, fundalık denilen alanlarda bulunan, dünyanın farklı yerlerinde değişik türlerinin de bulunduğu yırtıcı kuş türüne şahin kuşu denmektedir.

Söylenildiği gibi şahin kelimesinin bilimsel terimi hayvan biliminde yer alsa da insanlar arasında genellikle erkeklere verilen isimler arasında da bulunmaktadır.

Şahin kelimesinin sözlük anlamı ise yırtıcı demektir. Oldukça heybetli uzun boylu gibi anlamları bulunmaktadır. Buradan anlayacağımız gibi şahin kelimesinin anlamı bizlere şahin kuşunun bazı özelliklerini de göstermektedir.

Şahin Kuşu Ne Yer?

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Şahin kuşunun yediği besinler büyük ve küçük oluşlarına göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin küçük şahin kuşları kurbağa, orta sınıf memeli, böcek ve solucan yemektedir.

Biraz daha büyük olan orta şahin kuşları ise avlanabilmektedir. Kendi hayvan tarzından olan diğer kuşları avlayarak bu kuşları yiyebilmektedir.

Şahin Kuşları Nasıl Beslenir?

Ülkemizde şahin kuşları daha çok Orta Anadolu, Doğu Anadolu ve İç Ege'nin platolarında bulunmaktadır. Şahin kuşları arasında kızıl şahin yer almaktadır. Bu şahin kuşunun ve diğerlerinin temel besin kaynağını orta ve küçük boy memeliler oluşturmaktadır. Sincap, tavşan, kertenkele, tarla faresi, yılan ve sürüngenler şahin kuşlarının beslenme ürünleridir. Şahin kuşları bu besin kaynaklarını avlayarak elde etmektedir.

Şahin Kuşu Temel ve Yırtıcı Özellikleri

Şahin kuşunun psikolojik durumu ve karakteristik özelliklerine geçmeden önce fiziksel ve temel özellikleri anlatılacaktır. İşte şahin kuşunun temel özellikleri şöyle sıralanmaktadır:

Şahin kuşu yaklaşık olarak 50 cm uzunluğunda bulunmaktadır.

Esmer tüylü olan şahin kuşu benekli veya çizgili olabilmektedir.

Şahin kuşunun keskin gözleri bulunmaktadır.

Yırtıcı özelliği en büyük ve en bilinen özelliğidir.

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Şahin kuşları eğitilerek avcı olarak yararlanılabilen kuşlar arasındadır.

Şahin kuşlarının geniş kanatları ve yoğun tüyleri bulunmaktadır.

Aynı zamanda bu kuş en geniş kanatları olan kuş türüdür.

Kuyrukları ise yuvarlak şekillidir.

Şahin kuşlarının tüy rengi genelde kahverengidir.

Şahin kuşlarının gaga yapısı çengel gibi kıvrıktır.

Şahin kuşları bir insanı bile derinden yaralayabilir. Bunun nedeni ise pençelerinin oldukça sert ve güçlü olmasıdır.

Şahin kuşlarının sadece ayak bölgesinde tüy yoktur. Bacak ve diğer bölgeleri tamamen tüy ile kaplıdır.

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Şahin kuşlarının yaşam süresi oldukça uzundur. Ortalama olarak 100 yıl yaşayabilmektedir.

Dünya üzerinde şahin kuşunun 50 adet farklı türü bulunmaktadır.

Şahin kuşlarının 60 civarı göç eden türler arasındadır.

Şahin kuşları tek olarak hareket etmemektedir. Genelde zorunlu olmadıkça sürü halinde dolaşmaktadır.

Yuvaları ise ağaç kökleri ve dağların zirve noktalarıdır.

Şahin kuşları ormanlık alanlarda yaşamlarını sürdürmektedir. Genelde insanların yaşadığı yerleşim yerlerine yani yüzeye çıkmamaktadır.

Şahin kuşunun sahip olduğu psikolojik, karakteristik ve fiziksel özelliklerinin hepsini yukarıdaki maddelerde verdik.

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İnsanların merak ettiği şahin kuşunun yırtıcı yapısından da bahsetmek gerekmektedir. Şahin kuşunun bir insanı bile yaralayabilecek güçte olduğu söylendiğine göre ne kadar yırtıcı olduğu da tahmin edilebilmektedir. Bunun tek nedeni güçlü, kıvrık gaga yapısıdır. Şahin kuşlarını yırtıcı yapan bu gaga yapısı kuşun kendisi tarafından korunma amaçlı kullanılmaktadır. Aynı zamanda şahin kuşu bu gaga yapısıyla kendisini ve ailesini koruyabildiği gibi beslenme ürünlerini de elde edebilmektedir.