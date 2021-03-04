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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 04.03.2021 - 02:22 | Son Güncelleme:

Şahin İle Deve Avlanmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Şahin İle Deve Avlanmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Türkçede merak edilen atasözlerinden biri şahin ile deve avlanmaz atasözüdür. Her ne kadar gündelik yaşamda yaygın olmasa bile, gerekli yerlerde uyum sağlayan en güzel atasözlerinden biridir. İşte şahin ile deve avlanmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK) konusunda merak edilenler.

Cümle içinde amaca uygun olarak kullanılabilecek şahin ile deve avlanmaz, kelimeler üzerinden az çok ne demek istediği anlaşılabiliyor. Özellikle elde olan herhangi bir durumu akıllıca kullanma üzerine en doğru atasözlerinden biridir.

 Şahin ile Deve Avlanmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Bazen elde olanla yetinmek ve daha büyük bir duruma atılmamak gerekir. Örneğin elde bir miktar para varsa çok büyük bir işe girmek risk oluşturabilir. O yüzden küçük şeylerle büyük durumlara kalkışmamak gerektiğini anlatan bir atasözüdür.

 Şahin ile Deve Avlanmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Şahin ile deve avlanmaz atasözünü anlamına uygun şekilde ve gerekli yerlerde cümle içinde veya tek başına kullanabilirsiniz.

 ‘’Bu işe girmeden önce bence çok dikkatli olman gerekiyor, sonuçta şahin ile deve avlanmaz.’’

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