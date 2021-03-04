Şahin İle Deve Avlanmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Cümle içinde amaca uygun olarak kullanılabilecek şahin ile deve avlanmaz, kelimeler üzerinden az çok ne demek istediği anlaşılabiliyor. Özellikle elde olan herhangi bir durumu akıllıca kullanma üzerine en doğru atasözlerinden biridir.

Şahin ile Deve Avlanmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bazen elde olanla yetinmek ve daha büyük bir duruma atılmamak gerekir. Örneğin elde bir miktar para varsa çok büyük bir işe girmek risk oluşturabilir. O yüzden küçük şeylerle büyük durumlara kalkışmamak gerektiğini anlatan bir atasözüdür.

Şahin ile Deve Avlanmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Şahin ile deve avlanmaz atasözünü anlamına uygun şekilde ve gerekli yerlerde cümle içinde veya tek başına kullanabilirsiniz.

‘’Bu işe girmeden önce bence çok dikkatli olman gerekiyor, sonuçta şahin ile deve avlanmaz.’’