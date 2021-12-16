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Sahanlık ne demek, ne anlama gelir? Sahanlık kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Sahanlık#Sahanlık Ne Demek
Sahanlık ne demek, ne anlama gelir Sahanlık kelimesinin TDK sözlük anlamı

Her sektörde kullanılan farklı sözcük türleri bulunuyor. İnşaat sektöründe daha yaygın kullanılan sahanlık kelimesinin anlamı merak ediliyor. Bireyler inşaat alanında kullanılan sahanlık kelimesinin doğru anlamını bilmek istiyor. Sahanlık kelimesinin karşılığı TDK'da tüm detaylarıyla araştırılıyor. Sahanlık ne demek, ne anlama gelir? Sahanlık kelimesinin TDK sözlük anlamı hakkında tüm detayları derledik.

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İnşaat sektöründe çok yaygın kullanılan kelimelerden birisi de, sahanlık kelimesidir. Sahanlık kelimesi için merak edilen bilgiler bulunuyor. Sahanlık kelimesi TDK'da merdivenler başlarında bulunan geniş yer anlamındadır.

 Sahanlık Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Anlamı araştırılan sahanlık sözcüğü farklı kaynaklarda bulunabiliyor. Anlam bakımından önemli olan sahanlık kelimesinin araştırılabileceği birçok kaynak vardır. Herkesin duyduğu sahanlık kelimesinin anlam karşılıkları sözlüklere bakılarak öğrenilebiliyor. Merak edilerek araştırılan sahanlık sözcüğünün belirlenen net bir anlamı bulunuyor. Sahanlık kelimesi yapılarda daha çok kullanılan bir kelimedir. Bina içerisinde bulunan merdivenlerin başındaki geniş yerlere sahanlık ismi veriliyor.

 Sahanlık Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Sahanlık sözcüğünün belirlenen doğru anlamını öğrenmek isteyenlerin başvurabileceği kaynaklar bulunuyor. Sözlükler günümüzde yaygın olarak kullanılarak, anlamı bilinmeyen kelimelere ulaşılabiliyor. Sahanlık kelimesi sözlüklerin içerisinde aranan bir kelimedir. Anlamını öğrenmek isteyenler sahanlık kelimesini TDK'da üzerinden de araştırabiliyor.

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 TDK'da belirlenen bir anlamı bulunan sahanlık, inşaat sektörünün ana kelimeleri arasında yer alıyor. TDK'ya göre, merdivenlerin başında bulunan geniş alanlara verilen isimdir. Sahanlık, taşıtların kapı önünde bulunan geniş yerler için de kullanılabiliyor.

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