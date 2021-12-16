Sahanlık ne demek, ne anlama gelir? Sahanlık kelimesinin TDK sözlük anlamı

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İnşaat sektöründe çok yaygın kullanılan kelimelerden birisi de, sahanlık kelimesidir. Sahanlık kelimesi için merak edilen bilgiler bulunuyor. Sahanlık kelimesi TDK'da merdivenler başlarında bulunan geniş yer anlamındadır.

Sahanlık Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

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Sahanlık Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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TDK'da belirlenen bir anlamı bulunan sahanlık, inşaat sektörünün ana kelimeleri arasında yer alıyor. TDK'ya göre, merdivenlerin başında bulunan geniş alanlara verilen isimdir. Sahanlık, taşıtların kapı önünde bulunan geniş yerler için de kullanılabiliyor.