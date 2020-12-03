Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Sağlık turizmi işletmeciliği bölümü tercih edecek olan kişilerin disiplinli, yardımsever ve sağlık sektörüne ilgi duyması gerekmektedir.

Sağlık Turizmi İşletmeciliği Nedir?

Sağlık turizmi işletmeciliği bölümü içerisinde birçok kol barındıran özel bir bölümdür. Bu bölüm içerisinde kişiler hastaları en iyi şekilde konaklamasına ve sağlıklı bir şekilde oldukları ortamda mutlu olmalarına yardımcı olmaktadır. Özellikle bu bölüm içerisinde bulunacak olan kişilerin sağlık olaylarına duyarlı ve ilgili olması gerekmektedir. Sağlık turizmi işletmeciliği içerisinde sağlık personelleri, yüksek kapasiteli bir sağlık hizmeti ve herhangi bir sağlık kuruluşunun kalitesini yansıtmak bulunmaktadır.

Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümünün Amacı Nedir?

Sağlık turizmi işletmeciliği bölümünün ana amacı kişilere sağlıklı, güvenli ve konforlu bir ortam sunmaktadır. Özellikle kişilerin hastalıklarına göre iyi bir konaklama içerisinde olmasına yardımcı olmaktadır. Bu bölüm içerisinde bulunan kişilerin sağlık konuları hakkında oldukça bilgili olması gerekmektedir.

Sağlık Turizmi İşletmeciliği Mezunu Ne İş Yapar?

Sağlık turizmi işletmeciliği mezunu olan kişiler bulundukları kurum ve işletmenin giderlerini hesaplamaktadır. Bununla beraber çalışanların iş disiplinini düzenlemek, kurum içerisinde ki personelleri ayarlamak ve benzeri birçok işi sağlık turizmi işletmecileri yapmaktadır.

Sağlık Turizmi İşletmeciliği Kaç Yıllıktır?

Sağlık turizmi işletmeciliği bir önlisans programıdır. Bu bölüm iki yıl, dört dönem eğitim vermektedir. Bu bölümden mezun olmak isteyen kişilerin 120 AKTS puan hakkını doldurmuş olması gerekmektedir. Bununla beraber kişilerin üniversitenin belirttiği mezuniyet şartlarını da eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi gerekmektedir.

Sağlık Turizmi İşletmeciliği Okumak İçin Ne Gereklidir?

Sağlık turizmi işletmeciliği okumak isteyen kişilerin YKS sınavına girerek ilk oturumu başarılı bir şekilde geçmesi gerekmektedir. Özellikle bu bölümü okuyacak olan kişilerin sağlık konularına ilgisi olması oldukça önemlidir. Bu bölümü okumak isteyen kişilerin sorumluluk sahibi, disiplinli, özverili ve çalışkan olması son derece önemlidir.

Sağlık Turizmi İşletmeciliği Öğretimi İngilizce midir?

Sağlık turizmi işletmeciliği bölümü Türkçe bir bölümdür. Ancak ilgili üniversitelerin İngilizce bölüm açması durumunda kişiler o bölümlere yerleşebilirler. Bölüm içerisinde derslere bağlı olarak akademik İngilizce veya mesleki İngilizce öğretilebilir.

Sağlık Turizmi İşletmeciliği Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Sağlık turizmi işletmeciliği bölümü TYT puanı ile öğrenci almaktadır. Kişilerin sözel sınavda başarı göstermeleri bu bölüme girmeleri için yeterlidir. Özellikle bu bölümü okumak isteyen kişilerin sözel yeteneğini ve iletişim becerisinin iyi olması gerekmektedir.

Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Sağlık turizmi işletmeciliği bölümü okuyacak olan kişiler iki sene, dört dönem boyunca eğitim görmektedir. Kişiler bu bölümden sonra dilerlerse dört yıllık bir üniversite eğitimi için DGS’ye girebilirler. Sağlık turizmi işletmeciliği bölümü dersleri ise şu şekildedir;

Sağlık Kurumları Yönetimi

Sağlık Turizmi Pazarlaması

Tıbbi Terminoloji

Sağlık Turizmi İşletmeciliği

Sağlık Bilgi Sistemleri

Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim

Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi

Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim

Toplam Kalite Yönetimi

Performans ve Ücret Yönetimi

Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Sağlık turizmi işletmeciliği mezunu olan kişiler çeşitli birçok alanda iş bulabilir. Özel veya devlet kurumlarında bununla beraber yurt dışında da çeşitli merkezlerde görev alabilirler. Bu bölümden mezun olan kişiler işletme gelir ve giderleri, çalışan personelleri ayarlama, yönetme ve benzeri işlerden sorumlu olmaktadır.

Sağlık Turizmi İşletmeciliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Sağlık turizmi işletmeciliği bölümü mezunu olan kişiler çeşitli alanlarda çalışabilirler. Bu bölümden mezun olan kişilerin başlıca çalışma alanları ise şu şekildedir;

Kaplıcalar

Termal Oteller

Turizm Otelleri

Hastanelerin Sağlık Turizmi Bölümleri

Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileri?

Sağlık turizmi işletmeciliği bölümü sözel puan türü ile öğrenci almaktadır kişiler ilk sınava girerek bu bölüme girebilirler. Bu bölümde okumak isteyen kişiler tercih edebileceği üniversiteler ise şu şekildedir;

Harran Üniversitesi Sağlık Turizmi İşletmeciliği

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Turizmi İşletmeciliği

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sağlık Turizmi İşletmeciliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Turizmi İşletmeciliği