Sağlık tesisi içindeki kreşler açık

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilin sağlık müdürlüğüne “COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler” konulu genelge gönderildi. Genelgeye göre, esnek çalışma yöntemine, sağlık hizmet sunumunu da aksatmayacak şekilde yetkilendirilmiş olan tüm idarecilerce riayet edilerek ‘tam kapanma’ döneminde de uygulama yapılabilmesi için çaba gösterilecek. Sağlık tesislerinde bulunan kreşler, çalışanların mağduriyet yaşamaması için pandemi tedbirlerine azami dikkat edilerek açık tutulacak.

Çalışan eşlerin her ikisinin de bakanlık personeli olması halinde, kamu sağlık hizmetinin sürdürülebilirliğine yönelik gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan çalışanların çalışma saatlerinin aynı döneme denk gelmeyecek şekilde düzenlenmesine azami gayret edilecek.

İZİN KULLANMAK İSTEYENE KOLAYLIK

Tam kapanma döneminde her ikisi de çalışan çocuklu eşlerin, olası olumsuzlukların yaşanmaması için aynı anda nöbete getirilmemesi için kurum amirlerince tedbir alınacak. Bu süreçte belirtilen sebeplerle yıllık izin kullanmak isteyen personele imkânların elvermesi halinde kolaylık sağlanacak.

2 BİN 310 KREŞ VE BAKIMEVİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da tam kapanma döneminde bakanlığa bağlı 2 bin 310 kreş ve gündüz bakımevi ile özel çocuk kulübünün sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için açık olacağını belirtti.