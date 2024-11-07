Sağlık problemleri eğitime engel değil

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MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, evde ve hastane sınıflarında yürütülen eğitim hizmetleri ile öğrencilerin eğitim hayatından kopmadan hem akademik hem de sosyal duygusal gelişimlerinin desteklenmesi için çok yönlü faaliyetler yürütülüyor. Veliler, sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi gören zorunlu öğrenim çağındaki öğrencilerin eğitimlerinin kesintiye uğramaması için hastanelerde açılan sınıflara dilekçe ile başvuru yapabiliyor.

31 İLDEKİ HASTANE SINIFINDA EĞİTİM VERİLİYOR

İlköğretim veya özel eğitim programı uygulanan ortaöğretim kademesinde öğrencilerin ders programı haftada 10 ders saatinden, diğer ortaöğretim kademesinde olanlar için ise haftada 16 ders saatinden az olmayacak şekilde planlanıyor. Ders başlama ve bitiş saatleri ile derslerin süresi, eğitim alacak öğrencinin sağlık durumu ve hastane şartları dikkate alınarak il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından belirleniyor. Türkiye'de 31 ilde 77 hastane sınıfında eğitim hizmeti veriliyor. Bu sınıfların her birinde iki sınıf öğretmeni görevlendiriliyor, ihtiyaç doğrultusunda diğer alanlardan da öğretmenler görevlendirilerek hastane sınıflarında eğitim öğretime devam ediliyor. Şu an 510 öğrenci hastane sınıfında eğitime devam ediyor.

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10 BİNE YAKIN ÖĞRETMEN GÖREVLİ

‘Evde eğitim hizmetleri’ ise, sağlık problemi nedeniyle en az 12 hafta süreyle örgün eğitim kurumlarından yararlanamayacağı ya da yararlanması durumunda sağlığı açısından risk oluşturacağı belgelendirilen zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik düzenleniyor. Öğrencinin evde eğitim hizmeti kapsamında alacağı haftalık ders saati, kademelere göre haftada 10 ila 16 ders saatinden az olmayacak şekilde planlanıyor. Türkiye'de kasım ayı itibarıyla evde eğitim hizmetinden 10 bin 603 öğrenci yararlanıyor. Ülke genelinde evde ve hastane sınıflarında eğitim alan 11 bin 113 öğrenci için 10 bine yakın öğretmen görev yapıyor.