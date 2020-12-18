Sağlık Personeli nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Sağlık Personeli olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Sağlık memuru, hastaların tedavi olmasına yardımcı olur. Uzman hekimler tarafından belirlenen tedavinin uygulanmasını sağlar.

Sağlık Personeli Nedir?

Sağlık personeli, Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı tarafından belge verilmiş iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında görev yapan kişilerdir. Sağlık sektöründe farklı işlerde yardımcı olan elemanlar, sağlık personelidir. Sağlık personelinin bir diğer ismi de iş yeri hemşiresidir.

Sağlık Personeli Ne İş Yapar?

Sağlık memurları, doktorların hastalar için belirlediği tedaviyi yerine getirmek için oluşturulan planı uygular. Mesleki sorumluluklarından bazıları şu şekildedir;

Uzman hekim tarafından istenen kan ve idrar tahlili vb. almak,

Açı takvim kontrolünü sağlamak,

Doktor tarafından belirlenen ilaç ve enjeksiyon gibi tıbbi uygulamaları gerçekleştirmek,

Çocuk ve yetişkinlere aşı uygulamak,

Sünnet yapmak,

İş yeri açanların düzenli kontrolünü gerçekleştirmek,

Sorumlu olunan birimin ilaç ve ekipman eksiklerinin kontrolünü sağlamak,

Gerekli görüldüğü aman ilk yardım prosedürlerini uygulamak

Hasta mahremiyetini korumak

Sağlık Personeli Nasıl Olunur?

Sağlık memuru olmak için okuyabileceğiniz 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans Hemşirelik, Sağlık Yönetimi, ilk ve acil yardım, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Yaşlı bakım bölümlerinden mezun olmanız gerekir. Kamu kurumlarında görev yapmak isteyen sağlık memurları KPSS’ye girerek yeterli puan alması gerekir. 2 yıllık bölümlere girmek için TYT sınavından alacağınız puan yeterlidir. Fakat 4 yıllık bölümlere girebilmek için TYT ve AYT sınavlarından yeterli puan almanız gerekir.

İşverenlerin Sağlık Personeli Olma Şartları Nelerdir?

Çok iyi iletişim kurabilme becerisine sahip olması,

Stres anında sakin ve soğukkanlı kalabilmek,

Hastalarla emapati kurabilmek ve hastalara karşı sakin kalabilmek,

Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğü bulunmamak, askerliği yapmış olmak ya da tecil ettirmek,

Değişken mesailerde çalışabilmek,

Analitik düşünme ve gözlem yeteneğine sahip olmak

Sağlık Personeli Maaşları Ne Kadardır?

Sağlık personelleri, sahip oldukları statüye ve çalıştıkları kuruma göre farklı maaş alabilirler. Kamuda çalışan sağlık personellerinin maaşları genellikle daha yüksektir. Ülkemizde sağlık personelleri ortalama 3500 TL maaş ile görev yapıyor. Alınan bu maaş ise, çalışılan statü, kıdem ve pozisyona göre değişiklik gösteriyor. Bu meslekte kendini geliştiren personeller daha yüksek maaş ile daha iyi yerlerde çalışma imkanı buluyor.

Sağlık Personeli İş İmkanları Nelerdir?

Sağlık personellerine duyulan ihtiyaç sağlık sektöründe hiçbir zaman bitmiyor. Bu nedenle sağlık personelleri, ülkemizde özel ve devlet kurumlarında pek çok alanda çalışma imkanı buluyor. Sağlık personelleri devlet hastanelerinde, özel hastanelerde, sağlık kuruluşlarında, iş yerlerinde görev alır. Bu kişiler toplum sağlığını korumakla görevlidir.

Sağlık Personelinin Görevleri Nelerdir?

Veri toplayarak gerekli kayıtları tutmak

Çalıştığı kurumda sağlık ve hijyen şartlarının korunmasını ve denetlenmesini sağlamak

İş sağlığı ve güvenliği gibi eğitimleri içeren çeşitli etkinlikler düzenlemek

Bireylere ve topluma sağlık konusunda bilgi vermek

İlk yardım hizmetleri ile ilgili koordinasyonu sağlayarak hekime yardımcı olmak

Gerektiğinde hekime hasta muayenesinde yardımcı olmak

Gerektiği durumlarda yetkili kişiler olay yerine gelene kadar aldığı eğitimlerden öğrendiği ilk yardım tekniklerini uygulamak

Hekim tarafından verilen görevleri yerine getirmek

Sağlık Personellerinin Aldığı Dersler Nelerdir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama İlkeleri ve Güvenlik Kültürü

İş yeri Sağlık ve Güvenlik Hizmetleri

Risk

İletişim Teknikleri

Meslek Hastalıkları ve İşle İlgili Hastalıklar

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

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