Sağlık lisans tamamlama yerleştirme işlemleri tamamlandı

Yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, elektronik kayıt işlemleri 23-28 Eylül tarihleri arasında, kayıt işlemlerini ise 23 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında yapabilecek. Bu süreler içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek.

Yerleşen adaylardan önlisans öğrenimlerini yurtdışında tamamlayanların kayıt işlemleri ilgili üniversiteler tarafından alınacak. Ancak elektronik kayıt yapılmayacak. Kayıt aşamasında gerekli olan belgeler ise üniversitelerden öğrenilebilir.

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