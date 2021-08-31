Sağlık lisans programına başvurular

YÖK, resmi sitesi üzerinden, Sağlık Lisans Tamamlama Programı başvuru ve tercih yapacak adayların uyması gereken hükümleri duyurdu. Duyuruda yer alan hükümlere göre:

* YÖK tarafında belirlenen sağlık önlisans programlarından 19.11.2014 tarihinden önce mezun olan adaylar 2021 Sağlık Lisans Tamamlama Programına başvurabilir.

* Başvuru ve tercihlerin yapılması aşamasında, adayların yerleştirme işlemlerine esas olacak önlisans mezuniyet tarihi, mezuniyet alanı ve mezuniyet not ortalamaları YÖKSİS Veri Tabanından otomatik olarak çekilecek.

* Bilgilerinde hata olanların başvuru ve tercih süresi içerisinde mezun oldukları yükseköğretim kurumuna başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekecek.

* Birden fazla sağlık önlisans diploması olan adaylar başvuru ve tercih işlemlerinde sadece bir alanı kullanabilecekler.

* Adaylar en fazla 20 tercih yapabilecek.

* Yerleştirme işlemleri, adayların sağlık önlisans mezuniyet not ortalamalarının 2 katı alınarak hesaplanan yerleştirme puanlarına ve tercihlerine göre sıralamaya tabi tutularak yapılacak. Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında 2020 yılında programa yerleşen adaylar ile bu kapsamda yerleşip mezun olan adayların yeniden başvurmaları halinde yerleştirme puanları yüzde 50 oranında düşürülerek yerleştirme işlemine alınacak.

* Lisans programlarına ilişkin belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini ödemeleri gerekecek.