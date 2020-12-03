Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Sağlık kurumları işletmeciliği iki yıllık bir bölümdür. Devlete ataması çok fazla olmayan bölümler arasında yer alır. Devlet kurumlarında iş imkanı bulamasanız da özel sektörde iş imkanı bulunan bir bölümdür. Genelde sağlık kurumlarında görev yapanların okuduğu bir bölüm olarak görülmektedir. Ancak özel sektör olarak çalışmak isteyenlere avantaj sunar.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Nedir?

Hastanelerde ve kamu kurumlarında yönetici pozisyonlarında görev almak üzere meslek elemanları yetiştirilir. İki yıllık bölümün aynı zamanda lisans programı da olması ilerleyen süreçleri okumaya olanak sunuyor. Son yıllarda sağlık sektöründe olan gelişmeler doğrultusunda sağlık kurumları işletmeciliği de oldukça önem kazanmıştır. Bunun nedeni ise sağlık kurumlarının performansının artırılarak maliyetlerin optimizasyonunu düzenlemeye ihtiyaç olmasıdır. Bu noktada ise; nitelikli personel istihdamı önem kazanmıştır.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Sağlık sektöründeki önemli gelişmeler doğrultusunda kurumların işleyişini biçimlendirmek önemli hale geldi. Bölüm mezunları işleyişi incelemek, olası hataların önüne geçerek diğer sağlık kurumları ile rekabet içerisinde çalışabilecek nitelik kazanırlar. Gerekli pazarlama hamlelerini geliştirmek suretiyle özel ve kamu alanında oldukça etkin role sahip olabilirler. İdari pozisyonlarda da yine lisans bölümlerini tamamlamak suretiyle farklı işletmelerde çalışma olanağı da bulunur. Sağlık sektöründe en zayıf iş bulunan bölüm olarak görülmektedir. Tercih yaparken bu doğrultuda karar vermek önemli bir ayrıntıdır.

Kamu sektöründe çalışılması zor bir meslektir. Atamalar çok nadir gerçekleştiğinden kamu kurumlarında çalışılması pek mümkün olmamaktadır. Ancak diğer özel sağlık kurumlarında hayli fazla iş olanağı bulunur. Bu sağlık kuruluşlarının da tüm süreçleri etkin kullanabilmesi için gereken planlı çalışmaların yürütülmesini sağlar. Hastanede yer alan sağlık personellerinin uygun görevlendirilmesi, hastanenin gelen işleyiş ve ücretleri de dahil kaliteyi artıran tüm hizmetler sorumluluğu altındadır.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Olan Üniversiteler

İstanbul Medipol Üniversitesi

Ufuk Üniversitesi

İstanbul Gelişim Üniversitesi

Üsküdar Üniversitesi

İstanbul Aydın Üniversitesi

Beykent Üniversitesi

İstanbul Kültür Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu

Sağlık Bilimleri Üniversiteleri

Kayseri Üniversitesi

Afyon Üniversitesi

Batman Üniversitesi

Uşak Üniversitesi

Nevşehir Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Kırklareli Üniversitesi

Mersin Üniversitesi

Pamukkale Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi

Kütahya Üniversitesi

Karabük Üniversitesi

Hitit Üniversitesi

Kastamonu Üniversitesi

Artvin Çoruh Üniversitesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi (Aöf)

Yozgat Bozok Üniversitesi

Ülkemizde pek çok ilde bulunan üniversitelerde sağlık işletmeciliği bulunur. Uzaktan eğitim olanağı ile eğitim veren açık öğretim de yine çalışan sektöre hitap eden eğitim olanağı sunmaktadır. Sağlık kurumlarında kamu sektöründe hali hazırda çalışan memurların da sıklıkla tercih ettiği bir bölümdür.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Dersleri

Sağlık hukuku

Tıbbi belgeleme

Sağlık kurumları mevzuatı

Tıbbi istatistik

Hukukun temel kavramları

Sağlık kurumları finansal yönetimi

Sağlık hizmetleri pazarlama

Sağlık kurumları bilgi sistemleri

İş sağlığı ve güvenliği

Sağlık kurumları kalite kontrol

Sağlık sigortacılığı

Sağlık kurumları yönetim

4 dönemlik eğitim süreci boyunca pek çok dersten sorumludur. Tüm derslerin başarı ile tamamlanması sonucundan diploma almaya hak kazanılır. Üniversitelerin bazı 4 yıllık bölümlerine DGS ile geçiş yapabilirler bu bölümler; işletme, sağlık yönetimi ve işletme yönetimi bölümleridir.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü İş İmkanları

Mezunları hastane ve kamu kurumlarının işletmeciliğini yapabilen pozisyonlarda görev yaparlar. Çalışılan hastanelerde sağlık politikası kurar ve yürütülmesini sağlarlar. Hastane sağlık bilgi sistemleri kurulumu ve yönetimini icra ederler. Çalışılan kurumda hizmet kalitesi artırımına katkı sağlayacak projeler ortaya koyarlar. Sağlık ücretleri ve muayene ücretlerinin belirlenmesinde rol oynarlar.

Çevre sağlığı, çalışma planlarının uygulanması gibi hastane ile alakalı idari tüm işleri üstlenerek, hastaneyi diğer kurumlardan ayırt edici bir hale getirmeye çalışırlar. Rehabilitasyon merkezleri, üniversite hastaneleri, SGK, sağlık araştırma kurumları, özel hastaneler gibi pek çok kurumda iş imkanı bulunur.