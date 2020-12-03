Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları
İş imkanlarının özellikle de gelecek süreçte en geniş sektörlerden bir tanesi de sağlık sektörüdür. Ancak bu durum sağlık sektörünün her bölümü için geçerli olmamakla birlikte seçim yaparken araştırmak önemlidir. Bu araştırmanızda yardımcı olmak üzere, Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümü nedir? Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümü mezunu ne iş yapar? Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümü olan üniversiteler, Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümü dersleri ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümü iş imkanları nelerdir sorularının cevaplarını sizler için derledik.
Sağlık kurumları işletmeciliği iki yıllık bir bölümdür. Devlete ataması çok fazla olmayan bölümler arasında yer alır. Devlet kurumlarında iş imkanı bulamasanız da özel sektörde iş imkanı bulunan bir bölümdür. Genelde sağlık kurumlarında görev yapanların okuduğu bir bölüm olarak görülmektedir. Ancak özel sektör olarak çalışmak isteyenlere avantaj sunar.
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Nedir?
Hastanelerde ve kamu kurumlarında yönetici pozisyonlarında görev almak üzere meslek elemanları yetiştirilir. İki yıllık bölümün aynı zamanda lisans programı da olması ilerleyen süreçleri okumaya olanak sunuyor. Son yıllarda sağlık sektöründe olan gelişmeler doğrultusunda sağlık kurumları işletmeciliği de oldukça önem kazanmıştır. Bunun nedeni ise sağlık kurumlarının performansının artırılarak maliyetlerin optimizasyonunu düzenlemeye ihtiyaç olmasıdır. Bu noktada ise; nitelikli personel istihdamı önem kazanmıştır.
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?
Sağlık sektöründeki önemli gelişmeler doğrultusunda kurumların işleyişini biçimlendirmek önemli hale geldi. Bölüm mezunları işleyişi incelemek, olası hataların önüne geçerek diğer sağlık kurumları ile rekabet içerisinde çalışabilecek nitelik kazanırlar. Gerekli pazarlama hamlelerini geliştirmek suretiyle özel ve kamu alanında oldukça etkin role sahip olabilirler. İdari pozisyonlarda da yine lisans bölümlerini tamamlamak suretiyle farklı işletmelerde çalışma olanağı da bulunur. Sağlık sektöründe en zayıf iş bulunan bölüm olarak görülmektedir. Tercih yaparken bu doğrultuda karar vermek önemli bir ayrıntıdır.
Kamu sektöründe çalışılması zor bir meslektir. Atamalar çok nadir gerçekleştiğinden kamu kurumlarında çalışılması pek mümkün olmamaktadır. Ancak diğer özel sağlık kurumlarında hayli fazla iş olanağı bulunur. Bu sağlık kuruluşlarının da tüm süreçleri etkin kullanabilmesi için gereken planlı çalışmaların yürütülmesini sağlar. Hastanede yer alan sağlık personellerinin uygun görevlendirilmesi, hastanenin gelen işleyiş ve ücretleri de dahil kaliteyi artıran tüm hizmetler sorumluluğu altındadır.
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Olan Üniversiteler
İstanbul Medipol Üniversitesi
Ufuk Üniversitesi
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Üsküdar Üniversitesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
Beykent Üniversitesi
İstanbul Kültür Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Sağlık Bilimleri Üniversiteleri
Kayseri Üniversitesi
Afyon Üniversitesi
Batman Üniversitesi
Uşak Üniversitesi
Nevşehir Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Kırklareli Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Bingöl Üniversitesi
Kütahya Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Hitit Üniversitesi
Kastamonu Üniversitesi
Artvin Çoruh Üniversitesi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi (Aöf)
Yozgat Bozok Üniversitesi
Ülkemizde pek çok ilde bulunan üniversitelerde sağlık işletmeciliği bulunur. Uzaktan eğitim olanağı ile eğitim veren açık öğretim de yine çalışan sektöre hitap eden eğitim olanağı sunmaktadır. Sağlık kurumlarında kamu sektöründe hali hazırda çalışan memurların da sıklıkla tercih ettiği bir bölümdür.
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Dersleri
Sağlık hukuku
Tıbbi belgeleme
Sağlık kurumları mevzuatı
Tıbbi istatistik
Hukukun temel kavramları
Sağlık kurumları finansal yönetimi
Sağlık hizmetleri pazarlama
Sağlık kurumları bilgi sistemleri
İş sağlığı ve güvenliği
Sağlık kurumları kalite kontrol
Sağlık sigortacılığı
Sağlık kurumları yönetim
4 dönemlik eğitim süreci boyunca pek çok dersten sorumludur. Tüm derslerin başarı ile tamamlanması sonucundan diploma almaya hak kazanılır. Üniversitelerin bazı 4 yıllık bölümlerine DGS ile geçiş yapabilirler bu bölümler; işletme, sağlık yönetimi ve işletme yönetimi bölümleridir.
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü İş İmkanları
Mezunları hastane ve kamu kurumlarının işletmeciliğini yapabilen pozisyonlarda görev yaparlar. Çalışılan hastanelerde sağlık politikası kurar ve yürütülmesini sağlarlar. Hastane sağlık bilgi sistemleri kurulumu ve yönetimini icra ederler. Çalışılan kurumda hizmet kalitesi artırımına katkı sağlayacak projeler ortaya koyarlar. Sağlık ücretleri ve muayene ücretlerinin belirlenmesinde rol oynarlar.
Çevre sağlığı, çalışma planlarının uygulanması gibi hastane ile alakalı idari tüm işleri üstlenerek, hastaneyi diğer kurumlardan ayırt edici bir hale getirmeye çalışırlar. Rehabilitasyon merkezleri, üniversite hastaneleri, SGK, sağlık araştırma kurumları, özel hastaneler gibi pek çok kurumda iş imkanı bulunur.
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