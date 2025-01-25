Sağlık eğitiminde dijitalleşme başlıyor

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Sağlık Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen ‘Sağlıkta Dijitalleşme Çalıştayı’, teknolojilerin sağlık sektöründe oluşturduğu değişimlere uyum sağlamak ve geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştirmek amacıyla Ankara’da Yükseköğretim Kurulu’nda yapıldı. YÖK Başkanı Erol Özvar, çalıştayın açılış konuşmasında sağlık eğitiminde dijital dönüşümü sağlamak için yapay zeka ve bilişim temelli programları oluştururken olduğu gibi yine sektör temsilcileriyle bir araya geldiklerine dikkat çekerek şunları söyledi:

MÜFREDAT DÜZENLEMELERİNİ ÜNİVERSİTELERLE YAPACAĞIZ

“Bu çalıştayda, tıp, diş hekimliği ve eczacılık dışında kalan sağlık alanlarındaki ön lisans ve lisans programlarının geliştirilmesi için konunun paydaşlarından görüş alacak, mevcut programların etkinliğini ve sektörle uyumunu tartışacak ve geleceğe yönelik atabileceğimiz somut adımları belirlemeye çalışacağız. Mevcut programlarda öğrencilerimize dijital beceriler kazandıracak müfredat düzenlemelerini üniversitelerimizle birlikte yapacağız. Sağlık Bakanlığımız, üniversitelerimiz, sektör temsilcilerimiz, kamu kurumlarımız ve sivil toplum örgütleri arasındaki iş birliğini daha da pekiştirerek, dijital dönüşüm sürecinde yetkin insan kaynağı yetiştirme konusunda ortak bir vizyon oluşturmaya yönelik çabalarımız devam edecek.

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YAPAY ZEKA TEMELLİ PROGRAMLARIN SAYISI ARTACAK

Yeni açılan yapay zekâ ve bilişim temelli programlar, üniversite adayları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı ve programların doluluk oranı yüzde yüz oldu. Bu tür programların sayısını önümüzdeki dönemde artıracağız. Yürüttüğümüz bütün bu çalışmalar ve açılan yeni programlar bizlere yapay zekâ başta olmak üzere bilişim ve dijital teknoloji alanlarında önemli bir tecrübe kazandırdı. Bu tecrübeleri sağlık eğitimi alanında da uygulama ve yeni gelişen dijital teknolojilere hâkim sağlık çalışanlarını yetiştirme arzusundayız. Benzer çalışmaları kısa bir süre içinde tarımda dijital teknolojiler ve yeşil dönüşüm için de yapacağız.”

SAĞLIK ALANINDA TOPLAM 385 PROGRAM VAR

Yükseköğretim kurumları arasında sağlık alanında farklı isimler altında ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde toplam 385 program yer alıyor. 112 devlet, 62 vakıf üniversitesinde ve 4 vakıf meslek yüksekokulunda olmak üzere toplam 178 yükseköğretim kurumunda sağlık alanında program bulunuyor. Ayrıca ‘sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu’ olan 97’si devlet, 41 vakıf olmak üzere toplam 138 kurum daha bulunuyor.