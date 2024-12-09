Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne Türkçe eğitim desteği

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YÖK himayesinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkçe dili ile eğitim verdiği Bosna-Hersek, Özbekistan, Filipinler, Sudan, Somali ve Suriye’deki yurt dışı birimlerinde, Türkçe hazırlık dil eğitimi vermek, muafiyet ve seviye tespit sınavlarını yapmak gibi alanlarda Yunus Emre Enstitüsünün Türkçe eğitimi tecrübesinden ve öğretmen kaynağından istifade edebilecek. Enstitü de kültürel ve eğitsel faaliyetlerde üniversitenin imkân ve tesislerini kullanabilecek. YÖK Başkanı Erol Özvar, YÖK’te düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, protokolün hem Türkçenin küresel bir dil olarak öne çıkması sürecine hem de Türk yükseköğretiminin uluslararasılaşma hedefine somut katkılar sunacağını belirtti. Özvar şöyle konuştu:

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KÜRESEL BİR AKTÖR OLMAK İSTİYORUZ

“Türkçenin uluslararası düzeyde yaygınlaşmasını, Türkiye’nin yumuşak gücünü artıran stratejik bir unsur olarak görüyoruz. Dilimizin yurt dışında etkin bir şekilde öğretilmesi, uluslararası arenadaki kültürel etkimizin güçlendirmesine büyük bir katkı sağlayacak. Protokol, Türk yükseköğretiminin son yıllarda dünya çapında bir cazibe merkezi olma yolunda attığı adımları da destekleyecek. YÖK olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgesel ve küresel konularda önemli bir aktör olmaya yönelik politikalarını destekleyen bir anlayışla hareket ediyoruz. Bilim diplomasisini, uluslararası alandaki ilişkilerimizi ve iş birliklerimizi güçlendirme yönünde adımlar atıyoruz.

ÖĞRENCİLERİN KÜLTÜRÜMÜZE OLAN İLGİSİ ARTACAK

YÖK’ün önümüzdeki dönem için belirlediği stratejik hedeflerden biri olan uluslararasılaşma konusunda Türkiye’nin bütün kurum ve kuruluşlarının tam bir anlayış ve güç birliğiyle hareket etmesini fevkalade önemli görüyoruz. Daha önce Maarif Vakfı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile imzalanan iş birliği protokollerin de bu yönde atılan adımlar oldu. Türkçenin etkili bir şekilde öğretilmesi, uluslararası öğrenci politikalarımızı destekleyen temel unsurlardan biri. Yunus Emre Enstitüsünün yurt dışında sunduğu Türkçe eğitimi, öğrencilerin Türkiye’deki akademik hayata daha hızlı adapte olmalarını sağlayacak, onların dil becerilerini geliştirirken kültürümüze olan ilgilerini artıracak. Sağlık Bilimleri Üniversitesinin akademik ve mekânsal kapasitesiyle Yunus Emre Enstitüsünün organizasyonel ve beşeri kapasitesi buluşarak hem Türkçemizin hem de Türk yükseköğretiminin dünya çapındaki etkisinin bu protokolle daha da artacağına inanıyoruz.

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KÜRESEL ETKİYİ ARTTIRACAK

Bu protokolü, yalnızca iki kurum arasında bir iş birliği olarak değil, aynı zamanda Türk yükseköğretiminin uluslararasılaşma ve bilim diplomasisi vizyonunun somut bir tezahürü olarak görmek gerekir. Bu iş birliğinin başarıyla uygulanması ve bundan sonra atılacak diğer adımlar, Türk yükseköğretiminin küresel etkisini artıracak. Türkiye’yi küresel eğitimde lider ülkelerden biri haline getirme yolunda önemli bir adım olacak.”

‘BU BİR İLK ADIM’

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy de konuşmasında yükseköğretim konusunda üst seviyede çalışmalar yaptıklarına işaret ederek, “Bunu kurumlar arası anlaşmalarla çok daha ileri bir seviyeye taşıyacağız. Bu bir ilk adım. Bunu daha da ileriye taşımak istiyoruz.” dedi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın da üniversite olarak öğrencileri bir Doğu, bir Batı dilinin yanında Türkçe öğreterek yetiştirme çabası içinde olduklarını belirterek, üniversitenin bu yolda ihtiyacı olan taleplerini karşılamasından dolayı Yükseköğretim Kuruluna müteşekkir olduklarını ifade etti.