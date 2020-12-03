Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği bölümü öğrencileri eğitim hayatları boyunca sağlık üzerine yazılım geliştirme, programlama ve daha pek dersten sorumlu olacakları bir süreç yaşayacaklardır.

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği bölümü, bir ön lisans programı olarak öğrenci eğitimi gerçekleştirmektedir. Bu bölümde eğitim gören öğrenciler, sağlık bilgi teknolojilerini, programlarını, yazılımlarını mümkün olabilecek en etkili biçimde kullanıp, geliştirebilecek bireylerin yetişmesini sağlayarak sektöre çok büyük katkı ve fayda sağlamaktadır.

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Nedir?

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği, genel hatlarıyla bilgisayar programcılığına benzer bir nitelik barındırmaktadır. Ancak Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği bölüm derslerine, sağlık bilgi sistemleri dersleri de eklenmiş durumdadır. Buna bir örnek verilmesi gerekirse; sağlıkta yeni teknolojiler, sağlık hizmetleri yönetimi, sağlıkta web projesi gibi çeşitliliğe sahip dersler de işlenmektedir.

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümünün Amacı Nedir?

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği bölümünün en başlıca amacı; sağlık bilgi teknolojilerini, programlarını ve yazılımlarını en etkili haliyle kullanarak, geliştirebilecek nitelikteki bireyleri yetiştirerek sektöre kazandırmak olmaktadır.

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Mezunu Ne İş Yapar?

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği mezunları kamu ve özel kuruluşlarda çalışma faaliyetleri içinde bulunurlar. Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği mezunları; çeşitli sağlık kurum ve kuruluşlarında hem bilgisayar kullanımı hem de sağlık cihazları kullanımı alanlarında çalışmaktadırlar. Buna ek olarak sağlık bilgi sistemleri teknikeri olan kişiler; sağlık cihazlarının onarımı ve programcılığı gibi çeşitliliğe sahip olan alanlarda görevler üstlene bilmektedirler. Sağlık bilgi sistemleri teknikeri, ayrıca üniversitelerde ve sağlık kuruluşlarının bilgi işlem departmanında çalışmalar gerçekleştirebilmektedirler.

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Kaç Yıllıktır?

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği bölümü, 2 yıllık bir eğitim programı olarak öğrence kabulü gerçekleştirmekte olup bu kişileri gösterdikleri başarının neticesi doğrultusunda mezun etmektedir.

Ayrıca Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği 4 yıllık lisans bölümüne öğrencilerin DGS sınavı ile geçebilme olanağı bulunmaktadır.

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Okumak İçin Ne Gereklidir?

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği bölümüne tercihlerinde yer vermeyi düşünen öğrencilerde disiplin ve sorumluluk duygusu büyük önem taşır. Ayrıca sağlık sektörüne ve programlamaya karşı ilgililerini ve meraklarının olması da bu bölümden başarılı bir şekilde mezun olmak için önemlidir.

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Öğretimi İngilizce midir?

Sağlık bilgi sistemleri teknikerliği öğretimi Türkçe dilinde yapılmaktadır.

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği bölümünde eğitim görmek isteyenlerin TYT türünde ve yeterli düzeyde TYT taban puan almaları önemlidir. Kısaca bu bölüme; yeterli düzeyde TYT Puan türüne sahip olan öğrenciler alınmaktadır.

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği bölümü 2 yıllık süreyle okuyacak öğrencilerin sorumlu olacakları dersler şunlar olmaktadır;

- Algoritma ve Programlamaya Girişi

- Veri Tabanı ve Yönetim Sistemleri,

- Sağlık Hizmetleri Yönetimi,

- Bilgisayar Donanımı,

- Görsel Programlama,

- Matematik,

- İşlem Sistemleri,

- Bilgisayar Ağları,

- Mobil Programlama,

- Hastane Otomasyonu,

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği 4 yıllık lisans bölümünde eğitim görecek öğrencileri sorumlu olacağı dersler ise şunlardır;

- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği,

- Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri,

- Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği,

- Bilgisayar-Enformatik,

- Matematik ve Bilgisayar Bilimleri,

- Bilişim Sistemleri Mühendisliği,

- Fizik Mühendisliği,

- İstatistik,

- İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri,

- Fizik

- Bilgisayar Bilimleri,

- Bilgisayar Mühendisliği,

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği bölümünden mezun olmaya hak kazanmış kişilerin çalışmayı tercih edebilecekleri çeşitli seçenekler bulunmaktadır. Bun seçenekler arasında ise en başta özel hastaneler ve sağlık sektörü içerisinde bulunan sivil örgütler bulunmaktadır. Ayrıca devlete bağlı sağlık kuruluşları ve sağlık sektörünün de içerisinde bulunan bilişim şirketleri Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği bölümü mezunlarının iş imkanı ve çalışma olanağı bulabileceği yerler arasında bulunuyor.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Sağlık Bilgi Sistemleri mezunlarının iç bulabilecekleri ve çalışabilecekleri pek çok kurum ve kuruluşlar bulunmaktadır. Bunlar arasında yer alanlardan bazılarını şu şekilde listelemek mümkün;

- Sigorta şirketleri,

- Tıbbi ilaç üretimi ve dağıtımı yapan şirketler,

- Medikal araç ve gereç üretimi yapan firmalar,

- Sosyal güvenlik kurumları,

- Sağlık bakanlığı ve bu bakanlığa bağlı alt kuruluşlar

- Devlet hastaneleri

- Özel hastaneler

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Sağlık Bilgi Sistemleri mezunlarının çalışma alanları arasında; Sağlık Bakanlığı ve bu bakanlığa bağlı olan birimler, devlet hastaneleri, özel hastaneler ve üniversite hastanelerinin yanı sıra Kızılay gibi kurum/kuruluşlar yer almaktadır.

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü bulanan hastaneler den bazıları şunlardır;

- Bayburt Üniversitesi

- Başkent Üniversitesi

- Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

- Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

- Amasya Üniversitesi

- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

- Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

- Ankara Başkent Üniversitesi

- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

- İstanbul Üsküdar Üniversitesi

- Sinop Üniversitesi