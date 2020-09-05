YÃ–K tarafÄ±ndan rektÃ¶rlÃ¼klere Kovid-19 sÃ¼recinde eÄŸitim Ã¶ÄŸretim sÃ¼reÃ§lerine iliÅŸkin yazÄ± gÃ¶nderildi. YazÄ±da, Kovid-19 kÃ¼resel salgÄ±nÄ±yla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda kamuÂ kurumÂ veÂ kuruluÅŸlarÄ±nca tedbir alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve bunlarÄ±n uygulamaya konulduÄŸu belirtildi. YazÄ±da, yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretimÂ kurumlarÄ±nÄ±n alacaÄŸÄ±Â tedbirlereÂ iliÅŸkinÂ YÃ–K'Ã¼n Ã§erÃ§eve kararlarÄ± ihtiva eden "KÃ¼resel SalgÄ±nda Yeni NormalleÅŸme Rehberi" yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± anÄ±msatÄ±ldÄ±.Â Â Â Â Â



'KURULLARIN FÄ°KRÄ°NÄ° ALIN'

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±na geniÅŸ inisiyatif tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve bÃ¼nyelerindeki fakÃ¼lte ve birimlerinin mahiyetiniÂ dikkateÂ alarak, eÄŸitimÂ veÂ Ã¶ÄŸretiminÂ sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirliÄŸiÂ bakÄ±mÄ±ndanÂ yetkili kurullarÄ±nda karar almalarÄ±nÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan yazÄ±da, sonÂ gÃ¼nlerde Kovid-19 hastasÄ± olanlarÄ±n sayÄ±sÄ±ndaÂ ciddiÂ artÄ±ÅŸlarÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi. YazÄ±da, salgÄ±nlaÂ mÃ¼cadeleninÂ etkin ÅŸekildeÂ yapÄ±labilmesiÂ veÂ saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n yÃ¼kÃ¼nÃ¼n hafifletilebilmesi amacÄ±yla alÄ±nacak tedbirlere iliÅŸkin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¶nlendirmelerinin Ã¶nemÂ arzÂ ettiÄŸi belirtilerek,ÂSaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'na, Ã¼niversitelerde gÃ¼zÂ dÃ¶neminde eÄŸitimÂ veÂ Ã¶ÄŸretimÂ faaliyetlerininÂ sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesiÂ konusundaÂ ilÂ pandemiÂ kurullarÄ± veya il umumi hÄ±fzÄ±ssÄ±hhaÂ kurullarÄ±nÄ±n fikri alÄ±narakÂ rektÃ¶rlÃ¼klerceÂ kararÂ verilmesineÂ iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸ sorulduÄŸu bildirildi.Â Â Â Â Â

'MÃœMKÃœN OLDUÄžUNCA UZAKTAN Ã–ÄžRETÄ°M YAPILSIN'

YazÄ±da, ÅŸu aÃ§Ä±klamalara yer verildi:

"BakanlÄ±ÄŸÄ±n cevabi yazÄ±sÄ±nda '2020-2021 eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ±n gÃ¼z dÃ¶neminde Ã¶rgÃ¼n eÄŸitimlerde teorik derslerin mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca yÃ¼z yÃ¼ze aynÄ± ortamdaÂ bulunmaksÄ±zÄ±nÂ uzaktanÂ veÂ dijitalÂ Ã¶ÄŸretimÂ yÃ¶ntemleriyleÂ yapÄ±lmasÄ±,Â uygulamalÄ± eÄŸitimlerinÂ zorunluÂ olduÄŸuÂ programlardaÂ uygulamalarÄ±nÂ mÃ¼mkÃ¼nseÂ ertelenmesi, ertelenmemesiÂ durumundaÂ kiÅŸiselÂ koruyucuÂ ekipmanlarÄ±nÂ kullanÄ±mÄ±Â saÄŸlanarakÂ veÂ gerekli tedbirlerÂ alÄ±narakÂ yÃ¼zÂ yÃ¼zeÂ sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesininÂ Ã¶nerilmesineÂ kararÂ verilmiÅŸtir'Â ifadesiÂ yer almaktadÄ±r. Ãœniversitenizde, 2020-2021Â eÄŸitimÂ veÂ Ã¶ÄŸretimÂ dÃ¶nemineÂ iliÅŸkin planlamalarÄ±nÄ±zaÂ aitÂ kararlarÄ±nÄ±zda YÃ–K'Ã¼n,Â yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretimÂ kurumlarÄ±na tanÄ±mÄ±ÅŸÂ olduÄŸuÂ inisiyatifÂ Ã§erÃ§evesindeÂ SaÄŸlÄ±kÂ BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸlerinin dikkate alÄ±nmasÄ± hususunda gereÄŸini rica ederim."Â Â Â Â Â

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