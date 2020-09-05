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EÄŸitim
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Haber GiriÅŸ: 05.09.2020 - 10:00 | Son GÃ¼ncelleme:

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™ndan üniversitelere uzaktan eÄŸitim tavsiyesi

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SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™ndan üniversitelere uzaktan eÄŸitim tavsiyesi
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SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu'na (YÃ–K) gÃ¶nderilen gÃ¶rÃ¼ÅŸ yazÄ±sÄ±nda, Ã¼niversitelerde 2020-2021 eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ±n gÃ¼z dÃ¶neminde Ã¶rgÃ¼n eÄŸitimlerde, teorik derslerin mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca uzaktan ve dijital Ã¶ÄŸretim yÃ¶ntemleriyle yapÄ±lmasÄ±, uygulamalÄ± eÄŸitimlerin zorunlu olduÄŸu programlarda uygulamalarÄ±n mÃ¼mkÃ¼nse ertelenmesi Ã¶nerildi.

YÃ–K tarafÄ±ndan rektÃ¶rlÃ¼klere Kovid-19 sÃ¼recinde eÄŸitim Ã¶ÄŸretim sÃ¼reÃ§lerine iliÅŸkin yazÄ± gÃ¶nderildi. YazÄ±da, Kovid-19 kÃ¼resel salgÄ±nÄ±yla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda kamuÂ  kurumÂ  veÂ  kuruluÅŸlarÄ±nca tedbir alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve bunlarÄ±n uygulamaya konulduÄŸu belirtildi. YazÄ±da, yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretimÂ  kurumlarÄ±nÄ±n alacaÄŸÄ±Â  tedbirlereÂ  iliÅŸkinÂ  YÃ–K'Ã¼n Ã§erÃ§eve kararlarÄ± ihtiva eden "KÃ¼resel SalgÄ±nda Yeni NormalleÅŸme Rehberi" yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± anÄ±msatÄ±ldÄ±.Â Â Â Â Â 

'KURULLARIN FÄ°KRÄ°NÄ° ALIN'

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±na geniÅŸ inisiyatif tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve bÃ¼nyelerindeki fakÃ¼lte ve birimlerinin mahiyetiniÂ  dikkateÂ  alarak, eÄŸitimÂ  veÂ  Ã¶ÄŸretiminÂ  sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirliÄŸiÂ  bakÄ±mÄ±ndanÂ  yetkili kurullarÄ±nda karar almalarÄ±nÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan yazÄ±da, sonÂ  gÃ¼nlerde Kovid-19 hastasÄ± olanlarÄ±n sayÄ±sÄ±ndaÂ  ciddiÂ  artÄ±ÅŸlarÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi. YazÄ±da, salgÄ±nlaÂ  mÃ¼cadeleninÂ  etkin ÅŸekildeÂ  yapÄ±labilmesiÂ  veÂ  saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n yÃ¼kÃ¼nÃ¼n hafifletilebilmesi amacÄ±yla alÄ±nacak tedbirlere iliÅŸkin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¶nlendirmelerinin Ã¶nemÂ  arzÂ  ettiÄŸi belirtilerek,ÂSaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'na, Ã¼niversitelerde gÃ¼zÂ  dÃ¶neminde eÄŸitimÂ  veÂ  Ã¶ÄŸretimÂ  faaliyetlerininÂ  sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesiÂ  konusundaÂ  ilÂ  pandemiÂ  kurullarÄ± veya il umumi hÄ±fzÄ±ssÄ±hhaÂ  kurullarÄ±nÄ±n fikri alÄ±narakÂ  rektÃ¶rlÃ¼klerceÂ  kararÂ  verilmesineÂ  iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸ sorulduÄŸu bildirildi.Â Â Â Â Â 

'MÃœMKÃœN OLDUÄžUNCA UZAKTAN Ã–ÄžRETÄ°M YAPILSIN'
YazÄ±da, ÅŸu aÃ§Ä±klamalara yer verildi:
"BakanlÄ±ÄŸÄ±n cevabi yazÄ±sÄ±nda '2020-2021 eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ±n gÃ¼z dÃ¶neminde Ã¶rgÃ¼n eÄŸitimlerde teorik derslerin mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca yÃ¼z yÃ¼ze aynÄ± ortamdaÂ  bulunmaksÄ±zÄ±nÂ  uzaktanÂ  veÂ  dijitalÂ  Ã¶ÄŸretimÂ  yÃ¶ntemleriyleÂ  yapÄ±lmasÄ±,Â  uygulamalÄ± eÄŸitimlerinÂ  zorunluÂ  olduÄŸuÂ  programlardaÂ  uygulamalarÄ±nÂ  mÃ¼mkÃ¼nseÂ  ertelenmesi, ertelenmemesiÂ  durumundaÂ  kiÅŸiselÂ  koruyucuÂ  ekipmanlarÄ±nÂ  kullanÄ±mÄ±Â  saÄŸlanarakÂ  veÂ  gerekli tedbirlerÂ  alÄ±narakÂ  yÃ¼zÂ  yÃ¼zeÂ  sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesininÂ  Ã¶nerilmesineÂ  kararÂ  verilmiÅŸtir'Â  ifadesiÂ  yer almaktadÄ±r. Ãœniversitenizde, 2020-2021Â  eÄŸitimÂ  veÂ  Ã¶ÄŸretimÂ  dÃ¶nemineÂ  iliÅŸkin planlamalarÄ±nÄ±zaÂ  aitÂ  kararlarÄ±nÄ±zda YÃ–K'Ã¼n,Â  yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretimÂ  kurumlarÄ±na tanÄ±mÄ±ÅŸÂ  olduÄŸuÂ  inisiyatifÂ  Ã§erÃ§evesindeÂ  SaÄŸlÄ±kÂ  BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸlerinin dikkate alÄ±nmasÄ± hususunda gereÄŸini rica ederim."Â Â Â Â Â 

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