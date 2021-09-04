Sağlık Bakanlığı’ndan kahvaltı uyarısı

Bakanlık çocukların en çok atladığı öğünün kahvaltı olduğunu belirterek, “Kahvaltı öğünün atlanması durumunda yeterli ve dengeli beslenmemiş oluruz.

Kendimizi yorgun ve halsiz hissederiz. Baş ağrısı, dikkat ve algılama azlığı gibi sıkıntılar yaşarız. Okul başarısı düşer. Hastalıklara karşı direncimiz azalır. Kahvaltıda süt, haşlanmış yumurta, domates-salatalık ve tam buğday ekmeğinin bulunduğu bir sofra dengeli bir kahvaltı mönüsüdür” uyarısı yaptı.