MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriSağlık Bakanlığı’ndan kahvaltı uyarısı
GeriEğitim Sağlık Bakanlığı’ndan kahvaltı uyarısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eğitim
Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
Haber Giriş: 04.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı’ndan kahvaltı uyarısı

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Sağlık Bakanlığı’ndan kahvaltı uyarısı

Sağlık Bakanlığı, yüz yüze eğitim başlarken çocukların sağlıklı beslenmelerinin önemine dikkat çekti.

Bakanlık çocukların en çok atladığı öğünün kahvaltı olduğunu belirterek, “Kahvaltı öğünün atlanması durumunda yeterli ve dengeli beslenmemiş oluruz.

Kendimizi yorgun ve halsiz hissederiz. Baş ağrısı, dikkat ve algılama azlığı gibi sıkıntılar yaşarız. Okul başarısı düşer. Hastalıklara karşı direncimiz azalır. Kahvaltıda süt, haşlanmış yumurta, domates-salatalık ve tam buğday ekmeğinin bulunduğu bir sofra dengeli bir kahvaltı mönüsüdür” uyarısı yaptı.

False
Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi