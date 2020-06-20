Sağlık Bakanlığı’dan MSÜ açıklaması

Bakan Koca, konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Dün sosyal medyada yayımlanan, GEÇEN CUMARTESİ MSÜ SINAVINDA 400 ÖĞRENCİYE hastalık bulaştığını ve öğrencilerin karantinaya alındığını ileri süren haber gerçek dışıdır. Testi sınav sabahı sonuçlanan COVID-19 hastası BİR KİŞİ, sınav sırasında izole edilmiştir. Bulaşma olmamıştır.”