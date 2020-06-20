Hürriyet Eğitim
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Sağlık Bakanlığı’dan MSÜ açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Haziran’da yapılan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavında 400 öğrenciye hastalık bulaştığı ve öğrencilerin karantinaya alındığı haberinin doğru olmadığını söyledi.
Bakan Koca, konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
“Dün sosyal medyada yayımlanan, GEÇEN CUMARTESİ MSÜ SINAVINDA 400 ÖĞRENCİYE hastalık bulaştığını ve öğrencilerin karantinaya alındığını ileri süren haber gerçek dışıdır. Testi sınav sabahı sonuçlanan COVID-19 hastası BİR KİŞİ, sınav sırasında izole edilmiştir. Bulaşma olmamıştır.”
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