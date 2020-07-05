Buna gÃ¶re; eÄŸitim faaliyetine baÅŸlamadan Ã¶nce okul binasÄ±nÄ±n genel temizliÄŸi su ve deterjanla yapÄ±lmalÄ±, okullarda en az 4 metrekareye bir kiÅŸi dÃ¼ÅŸecek ÅŸekilde personel ve Ã¶ÄŸrenci planlamasÄ± yapÄ±lmalÄ±. BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 'SalgÄ±n YÃ¶netimi ve Ã‡alÄ±ÅŸma Rehberi' gÃ¼ncellenerek, 'Ä°ÅŸ yeri ve kurum/kuruluÅŸlarÄ±n yemekhane ve dinlenme alanlarÄ±nda alÄ±nmasÄ± gereken Ã¶nlemler', 'halka aÃ§Ä±k alanlarÄ±n temizlik ve dezenfeksiyonu', 'internet kafeler ile ilgili alÄ±nmasÄ± gereken Ã¶nlemler', 'yurt dÄ±ÅŸÄ± kargo uÃ§uÅŸlarÄ±nda alÄ±nmasÄ± gereken Ã¶nlemler', 'okullarda alÄ±nmasÄ± gereken Ã¶nlemler', 'okul pansiyonlarÄ±nda alÄ±nmasÄ± gereken tedbirler', yatÄ±lÄ± kuran kurslarÄ±nda alÄ±nmasÄ± gereken Ã¶nlemler', 'tur rehberleri ve tur katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±na yÃ¶nelik alÄ±nmasÄ± gereken Ã¶nlemler' ve 'lunapark ve tematik parklarla ilgili alÄ±nmasÄ± gereken Ã¶nlemler' baÅŸlÄ±klarÄ± eklendi.

OKULLARDA ALINMASI GEREKEN Ã–NLEMLER

Rehberde, COVID-19Â´un ana bulaÅŸma yolunun damlacÄ±k ve temasla olduÄŸu, okullarÄ±n toplu bulunulan yerlerden olmasÄ± nedeniyle riskli olduÄŸuna dikkat Ã§ekildi. AlÄ±nmasÄ± gereken Ã¶nlemler ÅŸÃ¶yle sÄ±ralandÄ±: EÄŸitim faaliyetine baÅŸlamadan Ã¶nce okul binasÄ±nÄ±n genel temizliÄŸi su ve deterjanla yapÄ±lmalÄ±. Okullarda temassÄ±z ateÅŸ Ã¶lÃ§er, maske, sÄ±vÄ± sabun ve el antiseptiÄŸi veya en az yÃ¼zde 70 alkol iÃ§eren kolonya bulundurulmalÄ±. Okullarda en az 4 metrekareye bir kiÅŸi dÃ¼ÅŸecek ÅŸekilde personel ve Ã¶ÄŸrenci planlamasÄ± yapÄ±lmalÄ±, iÃ§eriye alÄ±nmasÄ± gereken kiÅŸi sayÄ±sÄ± buna gÃ¶re dÃ¼zenlenmeli. SÄ±nÄ±f, Ã§alÄ±ÅŸma salonlarÄ±, iÅŸlikler, yemekhane, kantin vb. toplu kullanÄ±m alanlarÄ± bulunmasÄ± durumunda kiÅŸiler arasÄ±ndaki sosyal mesafe en az 1 metre olacak ÅŸekilde dÃ¼zenlenmeli. COVID-19 kapsamÄ±nda alÄ±nacak Ã¶nlemleri aÃ§Ä±klayan bilgi notunda, ateÅŸ, Ã¶ksÃ¼rÃ¼k, burun akÄ±ntÄ±sÄ±, solunum sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±, ishal ÅŸikayetlerinden herhangi birinin gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrencilere okula bilgi verilerek doktor muayenesi Ã¶nerilmeli. Aile iÃ§erisinde ateÅŸ, Ã¶ksÃ¼rÃ¼k, burun akÄ±ntÄ±sÄ±, solunum sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± gibi COVID-19 belirtileri olan ya da COVID-19 tanÄ±sÄ± alan, kiÅŸi bulunmasÄ± durumunda okula ivedilikle bilgi verilmesi ve Ã¶ÄŸrencilerin okula gÃ¶nderilmemesi istenmeli.

HER GÃœN AYNI VELÄ°NÄ°N ALMASI SAÄžLANMALI

Yine, Ã¶ÄŸrencilerin bÄ±rakÄ±lmasÄ± ve alÄ±nmasÄ± sÄ±rasÄ±nda personel ve veliler sosyal mesafe kurallarÄ±na uymalÄ± ve maske takmalÄ±. MÃ¼mkÃ¼nse her gÃ¼n aynÄ± velinin Ã¶ÄŸrenciyi almasÄ± ve bÄ±rakmasÄ± saÄŸlanmalÄ±. MÃ¼mkÃ¼nse bÃ¼yÃ¼kanne/bÃ¼yÃ¼kbaba gibi 65 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ kiÅŸiler veya altta yatan hastalÄ±ÄŸÄ± olanlar Ã¶ÄŸrencileri bÄ±rakÄ±p almamalÄ±. Okula giriÅŸ/Ã§Ä±kÄ±ÅŸ saatlerinde Ã¶ÄŸrenciler veliler tarafÄ±ndan okul dÄ±ÅŸÄ±nda teslim alÄ±nÄ±p bÄ±rakÄ±lmalÄ±. Okulda bulunan Ã¶ÄŸretmen, Ã¶ÄŸrenci ve diÄŸer Ã§alÄ±ÅŸanlar maske takmalÄ± ve maskesi olmayanlar iÃ§in bina giriÅŸinde maske bulundurulmalÄ±. SÄ±nÄ±flara, koridorlara, giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸa yakÄ±n alanlara el antiseptikleri yerleÅŸtirilmeli. El antiseptiÄŸinin bulunduÄŸu alanlar Ã¶ÄŸretmenler tarafÄ±ndan kontrol edilmeli. Yutma riski nedeniyle kÃ¼Ã§Ã¼k Ã¶ÄŸrenciler el antiseptiÄŸi kullanÄ±rken mutlaka denetlenmeli. Ã–ÄŸretmen, Ã¶ÄŸrenci ve diÄŸer Ã§alÄ±ÅŸanlar el hijyenini Ã¶ÄŸrenmeli ve uygulamalÄ±. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yÄ±kanmalÄ±.Â Eller gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lÃ¼r derecede kirli deÄŸilse, sabun ve su hazÄ±r bulunmuyorsa, alkol bazlÄ± el antiseptiÄŸi kullanÄ±lmalÄ±.

SINIFLAR SIK SIK HAVALANDIRILMALI

AyrÄ±ca, okullarda sÄ±k dokunulan kapÄ± kollarÄ±, merdiven korkuluklarÄ±, elektrik dÃ¼ÄŸmeleri gibi yÃ¼zeylerin temizliÄŸi ve dezenfeksiyonu sÄ±k sÄ±k yapÄ±lmalÄ±. Okullara salgÄ±n dÃ¶neminde mÃ¼mkÃ¼nse ziyaretÃ§i kabul edilmemeli. Okullarda sÄ±nÄ±f ve odalar pencereler aÃ§Ä±larak dÃ¼zenli bir ÅŸekilde sÄ±k sÄ±k havalandÄ±rÄ±lmalÄ±. COVID-19 bulaÅŸma riskini artÄ±racaÄŸÄ±ndan salgÄ±n dÃ¶neminde zorunlu olmayan toplu etkinlikler yapÄ±lmamalÄ±. YapÄ±lmasÄ± gerekli gÃ¶rÃ¼len etkinliklerin aÃ§Ä±k alanda yapÄ±lmasÄ± tercih edilmeli.Â Etkinliklerde maske takÄ±lmalÄ±, sosyal mesafe kurallarÄ±na uyulmalÄ±. Okullarda Ã¶ÄŸretmen, yÃ¶netici, personel toplantÄ±larÄ± gibi idari toplantÄ±lar temastan kaÃ§Ä±nmak amacÄ±yla mÃ¼mkÃ¼n oldukÃ§a telekonferans yÃ¶ntemiyle yapÄ±lmalÄ±. Hem Ã¶ÄŸrenciler hem de personel arasÄ±ndaki okula devamsÄ±zlÄ±klar takip edilmeli, devamsÄ±zlÄ±klardaki artÄ±ÅŸlar Ä°l/ilÃ§e SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Toplum SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±Â Merkezlerine bildirilmeli. Ã–ÄŸrenci ve personelin salgÄ±n dÃ¶neminde ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ±/psikososyal destek ihtiyaÃ§larÄ± iÃ§in okullarda bulunan Psikolojik DanÄ±ÅŸma Rehberlik Birimleri SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±Â´nÄ±n bu konudaki Ã¶nerileri doÄŸrultusunda hareket etmeli.

PANSÄ°YONLARA ZÄ°YARETÃ‡Ä° KABUL EDÄ°LMEMELÄ°Â

Pansiyonlu okullarda barÄ±nan yÃ¶neticiye, belleticiye, nÃ¶betÃ§i belleticiye, yardÄ±mcÄ± personele ve Ã¶ÄŸrenciye yÃ¶nelik bulaÅŸÄ±cÄ± hastalÄ±klar, bulaÅŸÄ±cÄ± hastalÄ±klardan korunma yollarÄ± ve hijyen konularÄ±nda eÄŸitim verilmeli.Â Pansiyonda Ã§alÄ±ÅŸan yardÄ±mcÄ± personelin hijyen sertifikasÄ± almasÄ± saÄŸlanmalÄ±. GÄ±da Ã¼rÃ¼nleri ve hijyeni, satÄ±n alma, mal kabul, depo mutfak, gÄ±da hazÄ±rlanmasÄ± ve sunumunda bulunan tÃ¼m gÃ¶revliler alÄ±nan Ã¶nlemler ve sÃ¼reÃ§ konusunda periyodik olarak bilgilendirilmeli. Okul yÃ¶netimi tarafÄ±ndan belirlenen aralÄ±klarla belletmenin, pansiyonda Ã§alÄ±ÅŸan diÄŸer gÃ¶revliler ve Ã¶ÄŸrencilerin ateÅŸ durumlarÄ± Ã¶lÃ§Ã¼lerek kayÄ±t altÄ±na alÄ±nmalÄ±. Pansiyonlara ziyaretÃ§i kabul edilmemeli. KullanÄ±lan maske ve eldivenlerin atÄ±lmasÄ± iÃ§in atÄ±k kutularÄ± bulundurulmalÄ±. Pansiyonda klima ya da havalandÄ±rma sistemi bulunmasÄ± halinde filtreler dÃ¼zenli olarak deÄŸiÅŸtirilmeli. Ortak kullanÄ±m alanlarÄ±nda ve pansiyon giriÅŸinde SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± onaylÄ± alkol bazlÄ± el antiseptiÄŸi veya dezenfektan bulundurulmalÄ±. Hijyenik malzeme, koruyucu ekipman ve maske zorunlu olarak kullanÄ±lmalÄ±.

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