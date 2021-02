Sağlık Bakanlığı üniversitelerde yüz yüze eğitime sıcak bakmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 vaka sayılarında ülke genelinde son dönemde 7-8 bin bandında bir sıkışmanın söz konusu olduğunu ve artık tedbirlerle ilgili vaka sayılarına göre ‘yerinde karar’ dönemine geçildiğini söyledi. Koca, video konferans yöntemiyle katılarak başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı. Toplantı da yüz yüze eğitimle ilgili Bakan Koca’nın açıklamaları şöyle:

'UYGULAMALI EĞİTİM YÜZ YÜZE, TEORİK EĞİTİM UZAKTAN'

"Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre 'yerinde karar' dönemine geçiyoruz. COVID-19'a karşı şu anda en güçlü iki silahtan biri aşı, diğeriyse doğru bilgi.Hem aşıyı hem de doğru bilgiyi toplumda yaygınlaştırmak için gereken her şeyi yapacağız. Koronavirüs Bilim Kurulu ile bir araya gelerek salgınla mücadelede mevcut durumu ve yapılan çalışmaları değerlendirdik. Salgın yönetiminde 'yerinde karar' döneminde olduğumuzdan geçen hafta söz etmiştim. Yerinde alınacak kararlara esas olması amacıyla bir haftalık toplam vaka sayılarının nüfusa oranlı olarak illerimizdeki durumunu gösteren haritayı yayımladık. Bu verileri her hafta düzenli olarak paylaşmaya devam edeceğiz. Daha detaylı göstergelerle ilgili çalışmalar da yapılıyor. Bütün kurumların desteği, vatandaşların fedakarlığı, tüm vatandaşları kapsayan sağlık güvencesi, sağlık çalışanlarının emeği ve tecrübesiyle ülke olarak COVID-19 tedavisinde etkin mücadele sürdürülüyor. Organize bir şekilde yürüttüğümüz aşı programımız da hakkaniyetle değerlendiren her kesimden, dünyanın her yerinden takdir topluyor. Bilim Kurulumuzun oluşturduğu öncelikli grupların aşılanmasında 1. aşamayı tamamlamak üzereyiz. Şu ana kadar ülkemize yaklaşık 800 bini ikinci doz olmak üzere 5 milyonu aşkın doz aşı yapılmış oldu. Mümkün olan en kısa sürede Bilim Kurulunun belirlediği stratejiye uygun olarak aşılamayı tamamlamayı hedefliyoruz. Bu hususta vatandaşlarımızın sağduyusu ve duyarlılığı ile güçlü sağlık altyapımıza güvenim tam. Milletçe normale dönüş özlemi çekiyoruz. Esnafımız, çalışanımız, öğrencimiz haklı bir beklenti içinde. Bu husus çalışmalarımızın odağında bulunuyor. Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz. Bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda Bilim Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor. Bugün yükseköğretimle ilgili değerlendirmeler yaptık. Yapılan değerlendirmede uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yükseköğretim Kurulumuza iletildi. En kısa zamanda özlediğimiz günlere sağlıkla kavuşmak dileğiyle."