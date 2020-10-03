Sağlık Bakanlığı okul rehberi hazırladı: Sınıfta COVID çıkarsa...

BİRDEN FAZLA VAKADA 14 GÜN İZOLASYON: Aynı sınıfta, eş zamanlı (14 gün içerisinde) birden fazla vaka çıkması durumunda, sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilecek. Bu öğrenciler eve gönderilecek ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınacaklar.

TEK VAKADA OKULA DEVAM: Bir sınıfta öğrencilerden herhangi birine COVID-19 pozitif tanısı konulması durumunda, öğrenciler temaslı kabul edilecek ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam edebilecekler. Semptom veya yüksek ateşi tespit edilen kişi sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Semptom göstermeyenler devam edecek.

ÖĞRETMEN COVID-19 OLURSA: Öğretmenin pozitif vaka çıkması durumunda, eğer okul dışında riskli bir teması yoksa, ilk pozitif vaka çıkan sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilecek ve eve gönderilecek. Tüm öğretmenler ise temaslı kabul edilecek ve maske takarak devam edecekler.

GÜNDE 2 KEZ ATEŞ ÖLÇÜMÜ: Öğretmenlerin okul tarafından 14 gün boyunca en az iki ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak, ateşleri ölçülecek. Semptom belirten öğretmen sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre okula devam edecek.

MASKEYLE DERSE DEVAM: Öğretmenlerin ağız ve burnu kapayacak şekilde maske taktığı, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda, sınıfta yer alan tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilip eve gönderilecek. Öğretmende COVID-19 pozitif vaka saptanması durumunda, öğretmenin ve öğrencilerin sürekli şekilde ağız ve burnu kapayacak şekilde maske kullanması halinde, öğrenciler temaslı kabul edilecek ve kuralına uygun maske takma şartıyla okula devam edecekler.

SERVİSTE COVID GÖRÜLDÜĞÜNDE

Servislerde, öğrencilerden birinde COVID-19 pozitif vaka saptanması durumunda, servis şoförü-rehber personel, kurallarına uygun ağız ve burnu kapayacak şekilde maske kullandığı, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda, öğrenciler yakın temaslı kabul edilecek ve bu servisteki öğrenciler eve gönderilerek, 14 gün boyunca temaslı takibine alınacaklar. Servis şoförü-rehber personel ise temaslı kabul edilip maske ile çalışmaya devam edecek.

KREŞTEKİLER İZOLASYONA

Öğretmen veya öğrencinin ailesinde pozitif bir vaka tespit edildiğinde vakanın tespit edildiği ailedeki öğretmen veya öğrenci yakın temaslı kabul edilecek. Okul öncesi, 1, 2 ve 3. sınıflarda kalem, silgi açacak gibi malzeme alışverişi sık olması nedeniyle, pozitif vaka çıkması durumunda tüm sınıf yakın temaslı kabul edilecek.

Bu sınıftaki tüm öğrenciler eve gönderilecek ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak. Kreşlerde de, öğretmen veya öğrencilerden birinin okula pozitif olduğu halde gelmesi durumunda, bu sınıftaki öğrencilerin hepsi yakın temaslı olarak kabul edilerek eve gönderilecek. Bu çocuklar evlerinde 14 gün boyunca temaslı takibine alınacaklar.

DOKTORLARDAN MİNİKLERE KİTAP

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi’nde görev yapan ve koronavirüsle en ön saflarda mücadele eden doktorlar, yaptıkları sosyal projeyle de takdirleri topladı. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdül Rıdvan Kulu öncülüğünde gönüllü olarak bir kampanya başlatan doktorlar, kendi aralarında topladıkları paralarla yüz yüze eğitime başlayan köy öğrencileri için kitap temininde bulundu.

Temin ettikleri kitapları kendi arabalarına yükleyip köy köy dolaşıp yüz yüze eğitime başlayan ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencilerine dağıtan doktorlar, öğrencilere ayrıca yedek maske dağıtarak, çikolata ikramında da bulunuyor. Ziyaret ettikleri sınıflarda öğrencileri koronavirüs hakkında da bilgilendiren doktorlar, pandemiden korunmanın yollarını da anlatıyorlar.