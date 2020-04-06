Sağlık Bakanlığı atama sonuçları taban puanları açıklandı! İşte KPSS 2020/5 hemşirelik taban puanları
Sağlık Bakanlığı atama sonuçlarının belli olmasının ardından taban puanlar yayınlandı. Sağlık Bakanlığı personel alımında yoğun ilgi gören hemşire alımı taban puanları yoğun ilgi görüyor. 26 Mart 2020 – 01 Nisan 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri ile ilgili detaylar haberimiz içerisinde sizlerle.
Sağlık Bakanlığı personel alımı atama sonuçları ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması yapıldı. 6 Mart 2020 – 01 Nisan 2020 tarihleri KPSS-2020/5 tercihlerini yapan adayların sonuçları erişime açıldı. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabilecekler. Haberimiz içerisinden KPSS atama puanlarına ulaşabilirsiniz.
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI
Sağlık Bakanlığı tarafından başvuruları alınan sözleşmeli personel alımında yerleştirme sonuçları açıklandı.
26 Mart 2020 – 01 Nisan 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Nisan 2020 tarihinde saat 15.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
SAĞLIK BAKANLIĞI TABAN PUANLARI YAYINDA
Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından erişime açıldı. Aşağıdaki link üzerinden tavan ve taban puanlara ulaşabilirsiniz.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle