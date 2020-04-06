Sağlık Bakanlığı atama sonuçları taban puanları açıklandı! İşte KPSS 2020/5 hemşirelik taban puanları

Sağlık Bakanlığı personel alımı atama sonuçları ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması yapıldı. 6 Mart 2020 – 01 Nisan 2020 tarihleri KPSS-2020/5 tercihlerini yapan adayların sonuçları erişime açıldı. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabilecekler. Haberimiz içerisinden KPSS atama puanlarına ulaşabilirsiniz.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı tarafından başvuruları alınan sözleşmeli personel alımında yerleştirme sonuçları açıklandı.

26 Mart 2020 – 01 Nisan 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Nisan 2020 tarihinde saat 15.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

SAĞLIK BAKANLIĞI TABAN PUANLARI YAYINDA

Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından erişime açıldı. Aşağıdaki link üzerinden tavan ve taban puanlara ulaşabilirsiniz.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ