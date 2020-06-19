Sağlık Bakanlığı açıkladı: Koronavirüsten korunmak için LGS’de nelere dikkat edilmeli

Sağlık Bakanlığı’nın twitter hesabından yapılan açıklamada dikkat edilmesi gereken konular şöyle sıralandı:

“20 Haziran Cumartesi saat 09.30’da yapılacak Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav’da (LGS) yeni koronavirüs hastalığından korunmak için nelere dikkat edilmeli?

- Sınava giderken kurşun kalem, kalemtraş, silgi ve su götürülmeli. Bu eşyalar sınav öncesinde veya sırasında başkalarından istenmemeli.

- Sınavın yapıldığı binaya maske takılı halde girilmeli. Maskenin doğru kullanımı konusundaki tedbirler ihmal edilmemeli.

- Sınavın yapıldığı binaya girerken ve çıkarken en az 1.5 metre sosyal mesafe kuralına uyulmalı.

- Kapı kolları ve trabzanlar başta olmak üzere sık kullanılan yüzeylere dokunulmamalı. Dokunulduğunda eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, bu imkân bulunmuyorsa eller alkol içerikli el antiseptiğiyle temizlenmeli.

- Sınav binasındaki tuvalet kullanılmışsa eller an az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı.”