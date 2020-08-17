Sağlık Bakanı: Kurallara uyulsun okullara dönülsün

21 Eylül’de okulların ilk ders zilinin çalmasının planlandığı bugünlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesaplarından vatandaşları hep birlikte daha duyarlı olmaya davet ediyor. Çocukların ve gençlerin salgına karşı elinden geleni yaptığını vurgulayan Bakan Koca, 83 milyona pandemi savaşı için birleşelim çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından şöyle seslendi:

“Çocuklar ve gençler; okulları, büyükleri ve salgına karşı başarı için, elinden geleni yapıyor. Kurallara uyulmazsa hayatın nasıl aksadığının en büyük tanığı şu anda onlar. 83 Milyon yeniden birleşelim, savaşa kaldığımız yerden devam edelim. Büyük küçük riski azaltalım. Var mıyız?”

Koca'nın paylaşımındaki fotoğrafta "Kurallara uyulsun. Okullara dönülsün" ifadesi kullanıldı.