Sağlık Bakanı Koca'dan LGS paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav nedeniyle, tüm şehirlerde belediye otobüslerinin herkes dışarıdaymış gibi tam kadro hizmette olmasını istedi. Bakan Koca, Twitter'dan LGS sınavına ilişkin, "Günü, sınav gençlerine bırakıyoruz. Cumartesi biz evdeyiz" paylaşımında bulundu.

Koca, belediye başkanlarına da "Bütün şehirlerimizde, belediye başkanlarımızdan gençler adına istirhamım, belediye otobüslerinin herkes dışarıdaymış gibi tam kadro hizmette olması. Otobüste az olmak, gençlere iyi gelir. Sınava daha iyi odaklanırız" çağrısı yaptı.