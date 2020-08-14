Sağlık Bakanı Koca: Çocuk ve gençlerimiz için duyarlı olalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Eylül’de yüz yüze eğitime geçildiğinde vaka sayılarının azalmış olması için kamuoyuna bir defa daha seslenerek sosyal medya hesabından tüm vatandaşlara duyarlı olma çağrısında bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Büyük küçük riski azaltalım” uyarısıyla yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Çocuklarımız, gençlerimiz hayatlarından fedakârlık yapıyor. Bunu karşılıksız bırakmayın. Tedbirlere harfiyen uyun. 21 Eylülde, okullarda yüz yüze eğitime geçildiğinde, vakalar azalmış olsun. Onlara daha güvenli şartlar sunalım. Biz anne babalar, evlatlarımız kadar duyarlı olsak.”