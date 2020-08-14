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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 14.08.2020 - 13:49,Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca: Çocuk ve gençlerimiz için duyarlı olalım

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Sağlık Bakanı Koca: Çocuk ve gençlerimiz için duyarlı olalım
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Çocuk ve gençler 21 Eylül’de yüz yüze eğitime geçtiğinde vaka sayısının azalmış olması için sıklıkla çağrıda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamuoyunu bir kez daha duyarlı olmaya davet etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Eylül’de yüz yüze eğitime geçildiğinde vaka sayılarının azalmış olması için kamuoyuna bir defa daha seslenerek sosyal medya hesabından tüm vatandaşlara duyarlı olma çağrısında bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Büyük küçük riski azaltalım” uyarısıyla yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“Çocuklarımız, gençlerimiz hayatlarından fedakârlık yapıyor. Bunu karşılıksız bırakmayın. Tedbirlere harfiyen uyun. 21 Eylülde, okullarda yüz yüze eğitime geçildiğinde, vakalar azalmış olsun. Onlara daha güvenli şartlar sunalım. Biz anne babalar, evlatlarımız kadar duyarlı olsak.”

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