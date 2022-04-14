Sagittarius Hangi Burç? İngilizce'de Sagittarius Ne Demek Ve Türkçe Anlamı Nedir?

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İngilizce dilinde bulunan burç türleri yaygın olarak kullanılıyor. Sagittarius kelimesi İngilizce kelime olan ve yay burcunu temsil eden bir kelimedir. İngilizce dilinde yay burcun anlamında kullanılıyor.

Sagittarius Hangi Burç?

İngilizce kelimelerin arasında burç türleri de bulunuyor. burçların İngilizce dilinde nasıl yazıldığı merak ediliyor. İngilizce dilindeki burçlar hakkında pek çok birey araştırma yapabiliyor. Sagittarius kelimesi de, bir burcu ifade eden bir kelimedir. İngilizce dilinde yay burcunu ifade etmek için kullanılıyor.

İngilizcede Sagittarius Ne Demek ve Türkçe Anlamı Nedir?

İngilizce sözcüklerden biri olan sagittraius sözcüğünün önemli bir anlamı vardır. Bireyler İngilizce olan sagittraius sözcüğünün doğru anlamlarına ulaşmak istiyor. Türkçe karşılığı, yay olan önemli bir kelimedir.