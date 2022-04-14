Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Yabancı Diller Haberleri

Sagittarius Hangi Burç? İngilizce'de Sagittarius Ne Demek Ve Türkçe Anlamı Nedir?

Sagittarius Hangi Burç İngilizcede Sagittarius Ne Demek Ve Türkçe Anlamı Nedir

İngilizce kelimeler arasında anlam ifade eden Sagittarius kelimesi günümüzde çok araştırılıyor. Sagittarius sözcüğü hakkında bilgi sahibi olmak isteyen pek çok kişi, detaylı araştırma yapabiliyor. Sagittarius sözcüğünün hangi burç olduğu ve İngilizce dilinde hangi anlamda olduğu merak ediliyor. Sagittarius hangi burç? İngilizcede sagittarius ne demek ve Türkçe anlamı nedir? Sagittarius kelimesiyle ilgili detayları derledik.

Haberin Devamı

 İngilizce dilinde bulunan burç türleri yaygın olarak kullanılıyor. Sagittarius kelimesi İngilizce kelime olan ve yay burcunu temsil eden bir kelimedir. İngilizce dilinde yay burcun anlamında kullanılıyor. 

 Sagittarius Hangi Burç? 

 İngilizce kelimelerin arasında burç türleri de bulunuyor. burçların İngilizce dilinde nasıl yazıldığı merak ediliyor. İngilizce dilindeki burçlar hakkında pek çok birey araştırma yapabiliyor. Sagittarius kelimesi de, bir burcu ifade eden bir kelimedir. İngilizce dilinde yay burcunu ifade etmek için kullanılıyor. 

 İngilizcede Sagittarius Ne Demek ve Türkçe Anlamı Nedir? 

 İngilizce sözcüklerden biri olan sagittraius sözcüğünün önemli bir anlamı vardır. Bireyler İngilizce olan sagittraius sözcüğünün doğru anlamlarına ulaşmak istiyor. Türkçe karşılığı, yay olan önemli bir kelimedir.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Rus generaller nasıl hedef oldu Ukraynanın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

Rus generaller nasıl hedef oldu? Ukrayna'nın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

#Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Rus generaller nasıl hedef oldu Ukraynanın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

Rus generaller nasıl hedef oldu? Ukrayna'nın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

#Ukrayna Savaşı