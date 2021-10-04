Sağduyu ne demek? Sağduyu kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Haberin Devamı

Sağduyu kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Dilde yapılan devrimin ardından dilimize geçmiştir. Doğruyu ve yanlışı birbirinden ayırabilen kişiler için bu kelime kullanılmaktadır. Sağduyu kelimesinin anlamı ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır.

Sağduyu Ne Demek?

Sağduyu sahibi insanlar karşılarındaki insan ile empati kurabilme yeteneğine sahiptir. Bunun yanında insanları yargılamazlar, onun yerine anlamaya çalışmaktadırlar. Doğru kararlar alabilmek de sağduyulu insanların özellikleri arasında bulunmaktadır. Feraset ve aklıselim kelimeleri, sağduyu kelimelerinin eş anlamlıları olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sağduyu Kelimesinin TDK'ya Göre Sözlük Anlamı Nedir?

Sağduyu kelimesi dilimize yeni girmiş olan kelimelerden bir tanesidir. Bu nedenle ne anlama geldiği de insanlar tarafından merak edilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre sağduyu kelimesi doğru yargılara varabilen insanlar için kullanılmaktadır. Sağduyu insanlar akılcı kararlar alabilmektedir. Bunun yanında çevrelerinde olanları çok daha gerçekçi bir şekilde tahlil etme yetenekleri bulunmaktadır.