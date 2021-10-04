Sağduyu ne demek? Sağduyu kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ele geçirilmesi imkansız olarak tanımlıyorlardı... Mağarada sıcak çatışma: PKKya ağır darbe'Ele geçirilmesi imkansız' olarak tanımlıyorlardı... Mağarada sıcak çatışma: PKK'ya ağır darbe#Terörle Mücadele
Belözoğlunun Başakşehirdeki ekibinde dikkat çeken isimler Cocu ile Fenerbahçeye gelmişti...Belözoğlu'nun Başakşehir'deki ekibinde dikkat çeken isimler! Cocu ile Fenerbahçe'ye gelmişti...#Emre Belözoğlu
Linda Evangelistanın estetik isyanı: Öz nefret içindeyim... Uzmanlar ne diyorLinda Evangelista'nın estetik isyanı: 'Öz nefret içindeyim...' Uzmanlar ne diyor?#Coolsculpting
Instagram, Facebook ve WhatsApp... Sosyal medya devlerine erişim sağlanamıyorInstagram, Facebook ve WhatsApp... Sosyal medya devlerine erişim sağlanamıyor#Sosyal Medya
Liderler mesajlarını tek tek iletmişti... Her an gerçekleşebilirLiderler mesajlarını tek tek iletmişti... Her an gerçekleşebilir!#Paşinyan
Aleyna Ağgül davasında önemli detay Ölmeden bir gün önce başvurmuşAleyna Ağgül davasında önemli detay! Ölmeden bir gün önce başvurmuş#Aleyna Ağgül
Çektiği fotoğraf ile birinci olmuştu NASA astronotuna Vandan ilginç teklifÇektiği fotoğraf ile birinci olmuştu! NASA astronotuna Van'dan ilginç teklif#VAN
10 pilot il belirlendi Uygulama bugün başlıyor10 pilot il belirlendi! Uygulama bugün başlıyor#PCR Testi
Ferdi Kadıoğlu ve A Milli Takım için karar zamanı Babası kimliğini paylaşınca ortalık karıştı...Ferdi Kadıoğlu ve A Milli Takım için karar zamanı! Babası kimliğini paylaşınca ortalık karıştı...#Ferdikadıoğlu
Yunan bakandan şaşırtan Türkiye açıklamasıYunan bakandan şaşırtan Türkiye açıklaması!#Yunanistan
Sosyal medya bu ifşa ile çalkalanıyor... Canlı yayında şoke eden sözlerSosyal medya bu ifşa ile çalkalanıyor... Canlı yayında şoke eden sözler#Facebook
Bülent Ersoya isyan ettiler: Hani servetini harcayacaktınBülent Ersoy'a isyan ettiler: Hani servetini harcayacaktın?#Bülent Ersoy
MEBden yeni karar Her ayın ilk haftası açıklanacakMEB'den yeni karar! Her ayın ilk haftası açıklanacak#Milli Eğitim Bakanlığı
Dünyanın konuştuğu tesis... İklim krizine karşı umut olabilir miDünyanın konuştuğu tesis... İklim krizine karşı umut olabilir mi?#İklim
Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek boşanıyor İlk açıklamaDanilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek boşanıyor! İlk açıklama #Danilo Zanna
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Sağduyu ne demek? Sağduyu kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#Sağduyu#TDK
Sağduyu ne demek Sağduyu kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Dilimizde bazı kelimeler iki farklı kelimenin birleşimi ile meydana gelmektedir. Sağduyu kelimesi de bunlardan bir tanesidir. Bu kelimenin ne anlama geldiği insanlar tarafından araştırılmaktadır. Sağduyu ne demek? Sağduyu kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Sağduyu kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Dilde yapılan devrimin ardından dilimize geçmiştir. Doğruyu ve yanlışı birbirinden ayırabilen kişiler için bu kelime kullanılmaktadır. Sağduyu kelimesinin anlamı ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır.

Sağduyu Ne Demek?

 Sağduyu sahibi insanlar karşılarındaki insan ile empati kurabilme yeteneğine sahiptir. Bunun yanında insanları yargılamazlar, onun yerine anlamaya çalışmaktadırlar. Doğru kararlar alabilmek de sağduyulu insanların özellikleri arasında bulunmaktadır. Feraset ve aklıselim kelimeleri, sağduyu kelimelerinin eş anlamlıları olarak karşımıza çıkmaktadır.

 Sağduyu Kelimesinin TDK'ya Göre Sözlük Anlamı Nedir?

 Sağduyu kelimesi dilimize yeni girmiş olan kelimelerden bir tanesidir. Bu nedenle ne anlama geldiği de insanlar tarafından merak edilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre sağduyu kelimesi doğru yargılara varabilen insanlar için kullanılmaktadır. Sağduyu insanlar akılcı kararlar alabilmektedir. Bunun yanında çevrelerinde olanları çok daha gerçekçi bir şekilde tahlil etme yetenekleri bulunmaktadır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ne Demek#Sağduyu#TDK