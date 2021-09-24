Sağduyu nasıl yazılır? TDK'ya göre sağduyu kelimesinin doğru yazımı..

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Özellikle bitişik mi yoksa ayrı mı yazılıp yazılmayacağı konusunda bu kelime üzerinden bilgi alınmaya çalışılmaktadır.

Sağduyu Nasıl Yazılır?

Bu sözcüğün doğru şekilde ele alınış hali, ‘Sağduyu’ biçimde bitişik yazılmış görüntüsüdür. Gerçekçi, doğru ve yerinde kararlar verme yeteneği sağduyu olarak ifade edilmektedir. Günlük yaşamda da çok fazla kullanılan bu sözcük bitişik olarak ele alınmalı ve yazılmalıdır.

TDK'ya Göre Sağduyu Kelimesinin Doğru Yazımı

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit bu kelime bitişik olarak ele alınmalı ve değerlendirilmelidir.

Sağduyu (Doğru)

Sağ duyu (Yanlış)

Sağ ve duyu kelimelerinin bir araya gelmesi ile beraber bu sözcük oluşmaktadır. Genel olarak bu kelimeler ayrı şekilde yazıldığında farklı bir anlamı ortaya çıkarır. Ancak bir araya geldiği zaman bitişik olarak kendine özgü bir anlam ortaya çıkarmaktadır.