Sağduyu nasıl yazılır? Sağduyu kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Ayrı mı yoksa bitişik mi yazılır yazılmayacağı ne dair Türkçede birçok farklı kelime internet üzerinden araştırılır. Bunlar içerisinde sağ ve duyu kelimeleri bir araya gelmesiyle sağduyu sözcüğü oluşmaktadır. İki değişik anlama sahip olan kelimelerin gelmesi üzerinden ayrı mı yoksa bitişik mi yazılır yazılmayacağı incelenmektedir.

Sağduyu Nasıl Yazılır?

Türkçe üzerinden ele alındığı vakit bu kelimenin doğru şekilde yazılış hali, ‘Sağduyu’ biçimindedir. Bu şekilde yazım ile beraber bitişik olarak doğru biçimde ele alınır. Böylece 2 değişik kelimenin bir araya gelmesi üzerinden bambaşka bir anlam ile kullanılmaktadır. Doğru, yerinde ve gerçekçi kararlar verme olarak ifade edilen sağduyu kelimesi, günlük yaşamında önemli parçaları içerisinde gelmektedir.

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Sağduyu Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Türk Dil Kurumu üzerinden alınan bilgiler doğrultusunda bu kelime, ‘Sağduyu’ biçiminde yazılmaktadır. Bu şekilde yazma ile beraber cümle içerisinde ya da tek başına kullanma şansı elde edilmektedir. Özellikle insanlar için hitap edilen ve bir yetenek olarak öne çıkan Kelime olduğunu söylemek mümkün. Anlamı açısından günlük yaşamda çok fazla kullanılmaktadır.