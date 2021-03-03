MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri Sözlük Haberleri Atasözleri ve Anlamları Haberleri Sağ Elin Verdiğini Sol Elin Görmesin atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
GeriAtasözleri ve Anlamları Sağ Elin Verdiğini Sol Elin Görmesin atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 03.03.2021 - 03:20 | Son Güncelleme:

Sağ Elin Verdiğini Sol Elin Görmesin atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sağ Elin Verdiğini Sol Elin Görmesin atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atasözleri her zaman nasihat etme amacı ile söylenir. Geçmişte yaşanan tecrübelerden yola çıkarak söylenmiş ve günümüze kadar bir şekilde gelmiştir. Bu bağlamda atasözlerini kimlerin söylediği belli değildir. Sağ elin verdiğini sol elin görmesin atasözü de insanlar tarafından çok sık kullanılır. Sağ elin verdiğini sol elin görmesin atasözünün anlamı nedir, sağ elin verdiğini sol elin görmesin atasözünün cümle içinde kullanımı nasıldır? Sorularının cevaplarını sizler için derledik.

Bazı insanlar yaptıkları iyilikleri başkalarına göstererek yapar. Ancak bu doğru bir davranış değildir. Yardım alan kişinin böyle bir durumdan mutlu olup olmayacağını bilemezsiniz. İslam dininde de yapılan iyiliklerin gizli bir şekilde yapılması istenmiştir.

 Sağ Elin Verdiğini Sol Elin Görmesin Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Yapılan iyiliklerin gizli tutulması oldukça önemlidir. Çünkü yapılan iyilik bir gösteriş malzemesine dönüştürülürse böyle bir durumda yardım edilen kişi üzülebilir ya da incinebilir. Kur'an da yapılan iyiliklerin gizli yapılması gerektiğini dikkat çekilmiştir. Bu sebeple sağ elin verdiğini sol elin dahi görmemesi gerekmektedir.

 Sağ Elin Verdiğini Sol Elin Görmesin Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Yaptığın iyilikleri kimseye söyleme, sağ elinin verdiğini sol elin görmesin.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi