Sağ Elin Verdiğini Sol Elin Görmesin atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bazı insanlar yaptıkları iyilikleri başkalarına göstererek yapar. Ancak bu doğru bir davranış değildir. Yardım alan kişinin böyle bir durumdan mutlu olup olmayacağını bilemezsiniz. İslam dininde de yapılan iyiliklerin gizli bir şekilde yapılması istenmiştir.

Sağ Elin Verdiğini Sol Elin Görmesin Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Yapılan iyiliklerin gizli tutulması oldukça önemlidir. Çünkü yapılan iyilik bir gösteriş malzemesine dönüştürülürse böyle bir durumda yardım edilen kişi üzülebilir ya da incinebilir. Kur'an da yapılan iyiliklerin gizli yapılması gerektiğini dikkat çekilmiştir. Bu sebeple sağ elin verdiğini sol elin dahi görmemesi gerekmektedir.

Sağ Elin Verdiğini Sol Elin Görmesin Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Yaptığın iyilikleri kimseye söyleme, sağ elinin verdiğini sol elin görmesin.