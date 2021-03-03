Sağ Elin Verdiğini Sol Elin Görmesin atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri her zaman nasihat etme amacı ile söylenir. Geçmişte yaşanan tecrübelerden yola çıkarak söylenmiş ve günümüze kadar bir şekilde gelmiştir. Bu bağlamda atasözlerini kimlerin söylediği belli değildir. Sağ elin verdiğini sol elin görmesin atasözü de insanlar tarafından çok sık kullanılır. Sağ elin verdiğini sol elin görmesin atasözünün anlamı nedir, sağ elin verdiğini sol elin görmesin atasözünün cümle içinde kullanımı nasıldır? Sorularının cevaplarını sizler için derledik.
Bazı insanlar yaptıkları iyilikleri başkalarına göstererek yapar. Ancak bu doğru bir davranış değildir. Yardım alan kişinin böyle bir durumdan mutlu olup olmayacağını bilemezsiniz. İslam dininde de yapılan iyiliklerin gizli bir şekilde yapılması istenmiştir.
Sağ Elin Verdiğini Sol Elin Görmesin Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Yapılan iyiliklerin gizli tutulması oldukça önemlidir. Çünkü yapılan iyilik bir gösteriş malzemesine dönüştürülürse böyle bir durumda yardım edilen kişi üzülebilir ya da incinebilir. Kur'an da yapılan iyiliklerin gizli yapılması gerektiğini dikkat çekilmiştir. Bu sebeple sağ elin verdiğini sol elin dahi görmemesi gerekmektedir.
Sağ Elin Verdiğini Sol Elin Görmesin Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Yaptığın iyilikleri kimseye söyleme, sağ elinin verdiğini sol elin görmesin.