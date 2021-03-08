Sağ Baş Yastık İstemez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Hayatta sahip olunan en büyük değer şüphe yoktur ki sağlıklı bir vücuda sahip olmaktır. Sağlıklı insanlar gündelik hayatta daha aktif olup tüm işlerini kendileri hallederler. Uyumaya dinlenmeye çokta ihtiyaç duymazlar. Sağ baş yastık istemez atasözü günlük hayatta sık sık kullanılan bir atasözüdür.

​​​​​​Sağ Baş Yastık İstemez Atasözünün Anlamı Nedir? (TDK)

Sağlığı yerinde olan bir insanın durup dururken yattığı pek görülmez. Eğer yatmak istiyorsa, bilin ki o hastadır. Mutlu, yaşama sevinci ile dolu ve sağlıklı olan insan durup dururken başını yastığa koymak istemez. İnsan yatmak istiyorsa mutlaka rahatsızdır, hastadır. Sağlığın kıymeti iyi bilinmelidir.

Sağ Baş Yastık İstemez Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Hasta olmasaydı eğer saatlerdir uyumazdı ve yemek yerdi. Kendini halsiz ve mutsuz hissettiğini söylemezdi. Sonuçta sağ baş yastık istemez.