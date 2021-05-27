Şaft Nedir? Şaft Ne İşe Yarar? Araçlarda Şaft Arızası Nasıl Anlaşılır?

Araçlarda bulunan şaft, motor torkunu dişli kutusundan ya da diferansiyelden tekerleklere yönlendirmektir.

Şaft Nedir ve Ne İşe Yarar?

Şaftın işlevi, motor torkunu dişli kutusundan veya diferansiyelden tekerleklere aktarmaktır. Eklemler arasında mükemmel senkronizasyon için manevra ve sapmadan kaynaklanan tüm açı veya uzunluk değişikliklerini de telafi etmektedir. Önden çekişli araçlar için şaftlar, dıştan takmalı sabit mafsal, içten takmalı sabit hız eklemi ve bağlantı milinden oluşur. Kilitlenme önleyici sistem halkası ve burulma damperi gibi unsurları da içerirler. Dıştan takmalı sabit bilyeli mafsalın temel tasarımı, sabit hız mafsalı, 1930'lardan kalmadır.

Çoğu durumda, içten takmalı CVJ, şaftların tekerlek süspansiyonunun hareketlerini takip etmesini sağlamak için bir kayar bağlantı şeklini alır. Ön aksta dıştan takmalı mafsal, torku etkili bir şekilde geniş bir açı ile aktarmalıdır. Arka aksta, dıştan takmalı mafsalların açıları önemli ölçüde daha küçüktür.

Sabit hızlı şaftlar, araç çalışırken her zaman maksimum gerilime maruz kalır. Son derece önemli yer değiştirme açıları ve öteleme hareketinin yanı sıra, eklemler ve körükler eksi 40 ile artı 120 ° C arasındaki sıcaklıklara ve 2800 rpm'e kadar hızlara dayanabilmelidir. Tüm motor devri ve hız aralıklarında gerekli torku güvenilir sabitlikle iletmek için, tüm bileşenlerin bakım gerektirmemesi gerekir.

Araçlarda Şaft Arızası Nasıl Anlaşılır?

Şaftlar ile ilgili çoğu sorun, dar virajlarda giderken, hızlanırken veya süspansiyon sıkıştırılıp uzatılırken çarpma sesleri şeklinde kendini gösterir. Aracın güvenliğini riske atmamak için, bu belirtilerden herhangi biri meydana gelirse bir yetkili serviste gitmelidir.

Zamanla aşınma, dıştan takmalı motor ve içten takmalı mafsallarda en sık görülen hasar nedenlerinden biridir. Hasar, hatalı manşonlardan, düşük kaliteli gres kullanımından ve çoğu durumda doğru kurulum ve sökme prosedürlerini takip etmekten de kaynaklanabilir. Şaftlarda genel arızalanma nedenleri;

Dar virajlarda sürerken, çarpma sesleri,

Hızlanma,

Süspansiyon sıkıştırıldığında ve uzatıldığında ortaya çıkabilir.

Hizmet ömürlerini en üst düzeye çıkarmak için, şaft bakımı bir yetkili serviste düzenli olarak incelenmelidir. Bu tür denetimler, araç üreticileri tarafından öngörülen düzenli servis kontrollerinin bir parçası olarak gerçekleştirilir.

TPE Kılıfı Nedir?

Yeni araçlardaki çoğu bağlantı manşonu TPE'den yapılmıştır. Genel bir kural olarak: TPE manşon, kauçuk manşonla değiştirilmemelidir. Gres eklerken ilgili spesifikasyona da uyulmalıdır. Yüksek performanslı gresler kısa süreler için 160 ° C'ye kadar sıcaklıklara dayanabilir. Standart eklem yağlayıcıları, kısa süreler için yalnızca 110 ° C'ye dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Yüksek performanslı bir uygulamada standart bir gresin kullanılması, gresten gaz oluşumuna neden olabilir. Sonuç olarak bağlantının tamamen bozulmasına yol açabilir.

Çevresel Koruma ve Geri Dönüşüm

Hem binek araçlar için yepyeni yedek şaft hem de profesyonel olarak yenilenmiş şaftlar, piyasada mevcuttur. Kullanılmış tahrik milleri yenilendiğinde, eski parçalar, orijinal ekipman için belirlenen standartlara uygun olarak özel üretim tesislerinde profesyonel geri dönüşüm için araç garajlarından geri alınır.

Bu sürecin bir parçası olarak, tüm kullanılabilir çelik parçalar yeniden kullanılır. Eski şaftlar incelenir, parçalara ayrılır, temizlenir, yeniden işlenir ve daha sonra araba onarım pazarı için yeniden bir araya getirilir. Yenileme işleminden kaynaklanan diğer malzemeler geçerli çevre yönergelerine uygun olarak doğru ve uygun şekilde imha edilir. Geri dönüşüm, hem hammadde hem de enerji tüketimini önemli ölçüde azaltır ve çevrenin aktif korunmasına önemli katkı sağlar.