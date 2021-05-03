Safra Kesesi Nedir Ve Nerede? Safra Kesesi Ne İşe Yarar Ve Görevleri Hakkında Bilgi

Safra kesesi genel olarak karın bölgesinin hemen alt bölgesinde yer almaktadır. Safra kesesi, karnın sağ alt bölümünde bulunan küçük ve armuda benzeyen bir organdır.

Safra Kesesi Nedir ve Nerede?

Vücudun en önemli organlarından birisi olan safra kesesi, ince bağırsak için safra adı verilen sindirim sıvısını üretmektedir. Safra kesesinde bazı nedenlere bağlı olarak safta taşları oluşabilir. Bu hastalık da oldukça sancılı geçer. Vücutta karın bölgesinin hemen altında yer alan safra kesesi oldukça küçük bir boyuttadır.

Armut şekline benzeyen safra kesesi hayati bir öneme sahiptir. Buna göre karaciğerin ürettiği safra sıvısı safra kesesinde birikir. Özellikle kişilerdeki açlık hali sırasında safra kesesinde birikmiş olan safra sıvısı bu bölümde depolanmaktadır. Sindirim sistemi çalışırken safra kesesi de hızla kasılır. Bu şekilde kasılan safradaki safra sıvısı bağırsağa boşaltılmaktadır. Yağlı maddelerin emilimi de bu şekilde sağlanmaktadır.

Safra Kesesi Ne İşe Yarar ve Görevleri Hakkında Bilgi

Vücutta en önemli organlardan birisi olan safra kesesinin önemli görevleri bulunur. Safra kesesi karaciğerde üretilmiş olan safra sıvısı güvenli bir şekilde depolanır. Kişilerde yaşanan özellikle açlık durumunda safra sıvısı da safra kesesinin içerisinde bulunmaktadır. Safra sıvısı burada depolanır. Kişide yaşanan sindirim esnasında da safra kesesi kasılarak bu sıvı da bağırsağa boşaltılmaktadır.

Safra kesesi sayesinde vücut da gerekli transferi gerçekleştirmektedir. Safra sıvısının emilimi ve depolanması konusunda safraya büyük rol düşer. O nedenle safra kesesi büyük bir önem taşımaktadır. Vücutta önemli bir konumda bulunan safra kesesinin boyutu 50 ml olarak bilinmektedir. Hacmini gerektiği takdirde 6 katına kadar çıkarabilen safra kesesi 10 katına kadar yukarı da çekilebilir.

Mideye gıda girdiği anda safra organı da kasılarak yaklaşık yarım saat bir süre içerisinde bunun büyük çoğunluğunu da bağırsağa boşaltır. Ayrıca hemen sonrasında yaklaşık bir saat içerisinde yeniden depolama başlar. O nedenle sağlık konusunda safra kesesi de çok önemli bir yere sahip olması ile bilinir.

Safra Kesesi İle İlgili Merak Edilenler

Vücut için çok önemli bir yere sahip olan safra kesesi özellikle yağda eriyen vitaminlerin emiliminde önemli bir rol oynamaktadır. Karaciğerde üretilen safra daha sonra safra kanalı ile birlikte bağırsağa dökülmektedir. Bu nedenle safra kesesinin görevi de safra sıvısının depolanmasını sağlamaktadır.

Vücutta sindirim gerçekleşirken safra kesesinde kasılmalar meydana gelir. Bu şekilde safra kesesinde biriken sıvı da bağırsağa boşaltılmaktadır. Bu şekilde yağlı olan maddelerin emilimi de sağlıklı bir şekilde gerçekleşmektedir. Hacmi yaklaşık 50 ml olan safra kesesinin belli dönemlerde hacminde de artış görülebilir.

Safra Kesesi Taşı Neden Olur?

Vücut işleyişinde önemli bir yere sahip olan safra kesesinde safra depolanmaktadır. Bu safra kesesinde çeşitli nedenler ile safra taşı da oluşur. Safra kesesinde oluşan taşlarının nedeni tam olarak bilinmektedir. Buna göre safrada gereğinden fazla kolesterol ve ya billirübinin yer alması sonucu safra doğru bir şekilde boşalma yapamaz. Bu da safra taşı oluşumuna neden olmaktadır. Safra kesesinin dengesinin bozulması ile de safra taşı ortaya çıkabilir. Bu nedenle safra taşında çamur olarak da bilinen yaklaşık 2 mm boyutundan küçük taşlar safra kesesinde yer alır. Bazı bünyelerde safra kesesi taşı daha fazla görülmektedir.