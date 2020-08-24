Şafak Ne Demek? Şafak Nedir? Şafak TDK Kelime Anlamı

Şafak kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Aynı zamanda Türkçe içerisinde isim olarak da değerlendirilir. TDK açısından sözcük anlamı ise, ‘Güneş doğmadan az önce beliren aydınlık’ biçiminde ifade edilir. Ancak bu ifade ile beraber aynı zamanda farklı bir anlamının daha da bulunduğunu söylemek mümkün.

Şafak Ne Demek?

Şafak kelimesi iki değişik anlamı üzerinden ele alınmakta ve gündelik yaşamda kullanılmaktadır. Biri gerçek anlamı diğeri ise herhangi bir durum adına mecazi olarak değerlendirilir.

- Güneş doğmadan hemen önce beliren aydınlık.

- Askerler arasında terhis için kalan gün sayısından önce dile getirilen bir söz.

‘’Şafak sökerken evden çıkıyor, akşam karanlığında dönüyordu.’’ R. Enis

‘’Şafak kırk beş’’

Bu şekilde iki değişik anlamda üzerinden şafak sözcüğünü değerlendirmek mümkün. Bu anlamları ile beraber aynı zamanda Şafak kelimesi, ‘şafak attı’ sözcük grubu üzerinden de ele alınmaktadır. Bu anlamı daha çok herhangi bir durum için sinirlenme ile beraber öfke anlamına gelmektedir.

‘’Kapıyı kapatınca bende şafak attı.’’ B. Felek

Aynı zamanda Şafak çok eski dönemlerden günümüze kadar isim olarak kız çocukları adına da kullanılmaktadır. Amaca uygun Şafak sözcüğünü değişik yerlerde bu anlamları üzerinden kullanabilirsiniz.