Safahat ne demek, ne anlama gelir? Safahat kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Safahat sözcüğü, kişilerin günlük hayatta çok sık kullanılan bir sözcüktür. Safahat sözcüğü, evre anlama sahip olan kelimeler arasında yer alır. Safahat sözcüğü, günümüzde de sıkça tercih edilebiliyor.

Safahat Ne Demek?

Safahat kelimesi, günlük hayatta aşina olduğumuz sık kullanılan kelimeler arasında yer alır. Safahat kelimesi ile ilgili yapılan pek çok araştırma bulunuyor. Kişiler, her zaman farklı kelimeler gördüğünde, anlamları ile ilgili bilgi toplamak istiyor. Safahat sözcüğü de çok sık merak edilerek araştırılan kelimeler arasında yer alıyor. Safahat sözcüğü TDK'ya anlamına göre, evreler anlamına sahip olan bir sözcüktür.

Safahat Ne Anlama Gelir?

Safahat kelimesi, dilimize Arapçadan geçmiş olan bir sözcüktür. Bu sözcük, evreler ve safhalar anlamında sıkça kullanılıyor. Aslında safahat, bir hukuk terimidir.

Safahat Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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Sefahat sözcüğünün TDK sözlüğüne göre anlamı ise; evreler ve safhalar demektir. Bu sözcük, dilimizde pek çok alanda sıkça kullanılıyor. Aynı zamanda hayatın her alanında karşımıza çıkıyor. Safahat kelimesi, hukuk, askerlik gibi alanlarda da sıkça kullanılıyor.