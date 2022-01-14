Saf su elektriği iletir mi ya da elektrik akımını neden iletmez

Haberin Devamı

Saf su, yalnızca iki hidrojen ve bir oksijen atomlarından oluşan sudur. İçinde başka bir madde bulunmadığından dolayı H2O olarak tanımlanır.

Saf Su Elektriği İletir mi?

Katkısız olduğundan dolayı saf olarak kabul edilen su ve elektrik deneyleri oldukça yaygındır. Bu deneylere göre saf suyun elektriği iletmediği gözlemlenir. Suyun içine eklenen diğer maddelere göre yalıtkanlığını koruması veya iletkene dönmesi mümkündür.

Saf Su Elektrik Akımını Neden İletmez?

Su, nötr bir madde olduğundan dolayı içinde iyonlar bulunmaz. Elektrik akımıysa iyonların sahip olduğu pozitif ve negatif yüklere göre gerçekleşir. Bu neden saf suyun elektriği iletmesi mümkün değildir. İyonlarına ayrılabilen diğer maddelerle karıştırıldığında elektriği iletebilecek hale gelir. Ancak saf suyun tek başına elektrik iletkeni olması beklenemez.