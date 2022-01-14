Saf su elektriği iletir mi ya da elektrik akımını neden iletmez

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bugün son gündü Bakanlık rakamları açıkladıBugün son gündü! Bakanlık rakamları açıkladı#Tarım Ve Orman Bakanlığı
Meteoroloji bölge bölge açıkladı İşte sıcaklıkların artacağı tarihMeteoroloji bölge bölge açıkladı! İşte sıcaklıkların artacağı tarih#Hava Durumu
Dünya nefesini tuttu Fedi izliyor Şimdi ne yapacakDünya nefesini tuttu Fed'i izliyor! Şimdi ne yapacak?#FED Faiz Kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Bugüne kadar dışardan alıyorduk artık yerli ve millisine sahibizCumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Bugüne kadar dışardan alıyorduk artık yerli ve millisine sahibiz#Cumhurbaşkanı
1,5 saatlik kritik zirve... 13 yıl sonra ilk temas1,5 saatlik kritik zirve... 13 yıl sonra ilk temas!#Türkiye
Bakan Kurumdan sert sözler: HDP’nin sözcüsü, Kandil’in sözlüsü mü oldunuzBakan Kurum'dan sert sözler: HDP’nin sözcüsü, Kandil’in sözlüsü mü oldunuz?#Murat Kurum
Anıtkabirdeki görüntüler çok konuşulmuştu... Görevden alındılarAnıtkabir'deki görüntüler çok konuşulmuştu... Görevden alındılar#MSB
İşini sıkıcı buldu... Taciz kabul edildi 50 bin euro tazminat kazandıİşini 'sıkıcı' buldu... Taciz kabul edildi! 50 bin euro tazminat kazandı#Frederic Desnard
Aleynanın ölümünde korkunç detaylar Şüpheliye yönelik bir sayfalık yazıAleyna'nın ölümünde korkunç detaylar! Şüpheliye yönelik bir sayfalık yazı#Aleyna Ağgül
Omicron PCR testlerini de etkiledi Ağızdan mı, burundan mı etkili | 3 SORU 3 YANITOmicron PCR testlerini de etkiledi! Ağızdan mı, burundan mı etkili? | 3 SORU 3 YANIT#Koronavirüs
Şakına döndüler... Evrenin sırrı bu metalde olabilirŞakına döndüler... Evrenin sırrı bu metalde olabilir! #Metal
Fatih Terimin vedasındaki şifreler Federasyonun başına geçebilirFatih Terim'in vedasındaki şifreler! "Federasyonun başına geçebilir"#Fatih Terim
Trabzonspor, Yusuf Erdoğan transferini KAPa bildirdi Bonservis ücreti...Trabzonspor, Yusuf Erdoğan transferini KAP'a bildirdi! Bonservis ücreti...#Transfer
Balat’ta Çukur dizinin de çekildiği binada yangınBalat’ta Çukur dizinin de çekildiği binada yangın #Çukur
Samimiyetle anlattı: Aldattım… YakalandımSamimiyetle anlattı: Aldattım… Yakalandım#Onur Tuna
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Saf su elektriği iletir mi ya da elektrik akımını neden iletmez

#Araştırma#Saf Su#Saf Su Elektrik
Saf su elektriği iletir mi ya da elektrik akımını neden iletmez

Saf suyun elektriği iletip iletmediği oldukça merak edilen bir konudur. Pek çok fizik ve kimya deneylerinde de konuyla ilgili deneyler yapılmaktadır. Özellikle laboratuvar ortamlarında saf suyun elektrik iletip iletmediği test edilir. Sizler için saf su elektriği iletir mi ya da elektrik akımını neden iletmez detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Saf su, yalnızca iki hidrojen ve bir oksijen atomlarından oluşan sudur. İçinde başka bir madde bulunmadığından dolayı H2O olarak tanımlanır.

 Saf Su Elektriği İletir mi?

Katkısız olduğundan dolayı saf olarak kabul edilen su ve elektrik deneyleri oldukça yaygındır. Bu deneylere göre saf suyun elektriği iletmediği gözlemlenir. Suyun içine eklenen diğer maddelere göre yalıtkanlığını koruması veya iletkene dönmesi mümkündür.

 Saf Su Elektrik Akımını Neden İletmez?

Su, nötr bir madde olduğundan dolayı içinde iyonlar bulunmaz. Elektrik akımıysa iyonların sahip olduğu pozitif ve negatif yüklere göre gerçekleşir. Bu neden saf suyun elektriği iletmesi mümkün değildir. İyonlarına ayrılabilen diğer maddelerle karıştırıldığında elektriği iletebilecek hale gelir. Ancak saf suyun tek başına elektrik iletkeni olması beklenemez.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Araştırma#Saf Su#Saf Su Elektrik

BAKMADAN GEÇME!

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

#Elçin Sangu
Doktorların işine bile karışıyorlar Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

'Doktorların işine bile karışıyorlar!' Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

#Doğum Koçu
Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlunun kahvaltı keyfi

Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kahvaltı keyfi

#Sinem Kobal

BAKMADAN GEÇME!

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

#Elçin Sangu
Doktorların işine bile karışıyorlar Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

'Doktorların işine bile karışıyorlar!' Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

#Doğum Koçu
Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlunun kahvaltı keyfi

Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kahvaltı keyfi

#Sinem Kobal