Sadomazoşizm nedir? Sadomazoşizm hakkında bilgi

Mazoşizm diğer bir ismi ile sadomazoşizm insanların acı çekmekten zevk alması anlamına gelmektedir. Sadomazoşizm terimi aslında acı çekmekten zevk alan ve karşısındaki acı çektirmekten zevk alan anlamlarına da gelmektedir.

Sadomazoşizm Nedir?

Cinsel sadizm de kişiler başkalarına psikolojik ya da fiziksel olarak şiddet uygulamaktan zevk almaktadır. Sadizm başkalarına yaşatılan fiziksel ve psikolojik acılar sebebi ile tatmin olma ya da soyuma ulaşma anlamlarına gelmektedir. Bu durum tıbbi olarak bir parafili kabul edilir.

Sadizm sözcüğü sadist romanlar yazan Marquis de Sade'nin isminden türemiştir. Sadizmin temelinde başkalarına kötü davranmak yatar. Bu davranışların sonucunda da cinsel zevk almak sadizmi ortaya çıkarır.

Başka parafililerde olduğu gibi insanların sadist fantezileri olabilir. Ancak bunu gerçekleştirmezler. Bunun yanında bazı insanların da cinsel dürtüleri ortaya çıkaran sadist doğası vardır ve bu fantezileri yapabilecekleri partnerler bulabilirler.

Cinsel sadizm aktiviteleri arasında yakma, dövme, tecavüz etme, bıçaklama, öldürme bulunmaktadır. Cinsel sadizm ile alakalı düşünceler ergenlik ile birlikte kişide oluşmaya başlamaktadır. Bu aktiviteler yalnızca kronik kalmamakta ve zamanla sadizmin şiddeti daha çok artmaktadır.

Sadomazoşizm Hakkında Bilgi

Bu rahatsızlıkta en az 6 ay süren acı çekmekten ve acı vermekten duyulan cinsel haz gözle görülmektedir.

Fanteziler zamanlar hastaların sosyal hayatlarını da olumsuz bir şekilde etkilemeye başlamaktadır.

Bu değişimler Marquis de Sade aktiviteleri ismi ile anılır.

Sağlıklı ilişkilerde belli bir dozda partnerlerin izin verdiği kadar sadizm ya da mazoşizm oyunları oynanabilir. Bunlar arasında kölelik taklidi için ipek mendil ile bağlanma olur. Cinsel birliktelik sırasında partnere atılan hafif şaplaklar da olabilir. Bunlar sadomazoşizm olarak kabul edilmez.

Sadomazoşizm Tedavisi

Tedavide öncelikli olarak bu davranışların altında yatan nedenler ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır. Bunun için farklı psikoterapi teknikleri uygulanmaktadır. Suçu ve adalet sistemi içinde olaylara bakanlarda cinsel sadizm kendini başkalarına zarar vermekten zevk alma olarak göstermektedir.

Cinsel sadizm partnerlerde fiziksel ve psikolojik olarak rahatsızlığa sebep olmaktadır.

Bu bir cinsel bozukluk olarak karşımıza çıkar. Bunun yanında bu sıkıntısı olanlarda antisosyal kişilik bozukluğu da görülmektedir.

Şizofreni ile ruhsal bozukluklar cinsel sadizmin ana temelleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Seksle alakalı olarak kişilerin doğru bilgilendirilmesi ve bunun yanında partnerleri ile açık bir şekilde konuşmaları oldukça önemlidir.

Stres, arzu, cinsel heyecan, dürtü cinsel sadizm belirtileri arasında bulunmaktadır.