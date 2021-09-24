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Saçma sapan nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Saçma sapan kelimesinin doğru yazımı..

#Nasıl Yazılır#TDK#Saçma Sapan Nasıl Yazılır?
Saçma sapan nasıl yazılır TDKya göre bitişik mi ayrı mı yazılır Saçma sapan kelimesinin doğru yazımı..

Türkçede bazı ikilemeler eş bazıları ise zıt anlamlı kelimelerin bir araya gelmesiyle oluşturulur. Saçma sapan gibi ikilemelerde ise kullanılan kelimelerden biri anlamlı, diğeri anlamsızdır. Bu ikilemede sapan sözcüğü gerçek anlamında kullanılmadığı için sadece saçma sözcüğü anlamlı kabul edilmektedir.

 

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TDK’ya göre Saçma sapan nasıl yazılır? Saçma sapan kelimesinin doğru yazımını örnek cümleler ile birlikte ayrıntılı olarak derledik.

Saçma sapan gibi biri anlamlı diğeri anlamsız olan iki kelimeyle oluşturulmuş ikilemelerden bazıları şunlardır: 1- Eğri Büğrü 2- Yırtık Pırtık

 Saçma Sapan Nasıl Yazılır?

 Günlük konuşmalarda ve yazışmalarda en sık kullanılan ikilemelerden biri olan saçma sapan kelimesinin bitişik değil ayrı yazılması gerekir.

 TDK'ya Göre Saçmasapan Kelimesinin Doğru Yazımı

 Dil bilgisi kurallarına göre tüm ikilemeler bitişik değil ayrı yazılır. Saçma sapan sözcüğü de bir ikileme olduğu için ayrı yazılması gerekir. TDK'ya göre Saçma sapan sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:

 SAÇMA SAPAN - Doğru

 SAÇMASAPAN - Yanlış

 Örnek Cümle

 ''Dün gece saçma sapan davranışlar sergilediği için herkesin tepkisini çekti.''

 

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