Saçma sapan nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Saçma sapan kelimesinin doğru yazımı..

Haberin Devamı

TDK’ya göre Saçma sapan nasıl yazılır? Saçma sapan kelimesinin doğru yazımını örnek cümleler ile birlikte ayrıntılı olarak derledik.

Saçma sapan gibi biri anlamlı diğeri anlamsız olan iki kelimeyle oluşturulmuş ikilemelerden bazıları şunlardır: 1- Eğri Büğrü 2- Yırtık Pırtık

Saçma Sapan Nasıl Yazılır?

Günlük konuşmalarda ve yazışmalarda en sık kullanılan ikilemelerden biri olan saçma sapan kelimesinin bitişik değil ayrı yazılması gerekir.

TDK'ya Göre Saçmasapan Kelimesinin Doğru Yazımı

Dil bilgisi kurallarına göre tüm ikilemeler bitişik değil ayrı yazılır. Saçma sapan sözcüğü de bir ikileme olduğu için ayrı yazılması gerekir. TDK'ya göre Saçma sapan sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:

SAÇMA SAPAN - Doğru

SAÇMASAPAN - Yanlış

Örnek Cümle

''Dün gece saçma sapan davranışlar sergilediği için herkesin tepkisini çekti.''