Saçma sapan nasıl yazılır? Saçma sapan kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Yeri geldiği zaman taşıdığı anlam üzerinden saçma sapan kelimesi çok fazla kullanılmaktadır. Aynı zamanda bu kelime gruba hakkında bitişik mi yoksa ayrımın yazılıp yazılmayacağı noktasında bilgi almaya çalışılmaktadır.

Saçma Sapan Nasıl Yazılır?

Bu kelime grubunun doğru şekilde yazılışı, ‘Saçma sapan’ biçiminde öne çıkmaktadır. Bu şekilde yazılışı ile beraber cümle içerisinde veya tek başına kullanılabilir. Özellikle herhangi bir olay üzerinden durumu anlatabilmek için yaygın kullanılan sözcük grupları içerisinde gelmiş olduğunu ifade etmek mümkün.

Saçma Sapan Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Bitişik ya da ayrı yazılıp yazılmayacağı açısından merak edilen kelime grupları içerisinde saçma sapan gelmektedir. Bu doğrultuda Türk Dil Kurumu açısından ele alındığı vakit bu kelime grubu, ‘Saçma sapan’ biçiminde yazılmaktadır. Bu yazıma üzerinden amaca uygun olarak farklı yerlerde kullanmak mümkündür.

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‘’Bu gerçekten saçma sapan bir filmdi,’’

‘’O saçma sapan işler yapmaya başladı.’’

Yukarıda verilen her iki cümlede olduğu gibi amaca uygun olarak ayrı şekilde yazılabilir. Böylece yazım hatası yapmadan doğru şekilde taşıdığı anlam ile kullanılabilir.