Saç Dipleri Neden Kaşınır Ve Acır? Boyadan Ve Duştan Sonra Ensedeki Saç Diplerinin Kaşınmasının Nedenleri

Saç derisi kaşıntısı, günlük yaşamda sıkça karşılaşılan problemlerden birisidir. Bu durum sağlığın beraberinde sosyal hayatı da olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Saç derisinde hissedilebilen kaşıntı pek çok nedene bağlı olmaktadır.

Saç Diplerindeki Kaşıntı ve Acı Neden Olur?

Saç diplerindeki acıma ve ağrının en belirgin olan belirtilerinden bir tanesi saç nezlesi olma durumudur. Genel olarak saç nezlesi, saç dipleri içerisinde görülen yanma, saç diplerinin acıması veya saç dökülmesi gibi problemleri yanında getirebilmektedir. Bu sebeple saç diplerinde kaşıntı ve acıma şikâyetiniz var ise altta yatan sebebi mutlaka araştırılması gerekmektedir.

Günlük hayatta sık sık karşılaşılan kaşıntı kimi zaman olduğundan daha fazla kişiyi rahatsız etmektedir ve aynı zamanda da saç derisine zarar verebilmektedir. Saç derisinde kızarıklık, kaşıntı ve dökülme gibi durumların mevcut ise ilk olarak uzman bir doktora görünmek faydalı olacaktır. Saç derisinde meydana gelen kaşıntının sebebi mantar veya bit olabilmektedir. Özellikle sağlıksız beslenme, yetersiz bir saç hijyeni, stres veya terleme saç kaşıntısının temel sebepleri içerisinde yer almaktadır.

Boyadan ve Duştan Sonra Ensedeki Saç Diplerinin Kaşınmasının Nedenleri Nelerdir?

Boyadan ve duştan sonra ense bölgesinde kaşınma görülebilmektedir. Bu rahatsız edici bir durumdur ve çok sayıda sebebi olabilmektedir. Saç diplerinde yanma neden olur?

Ensedeki saç diplerinde meydana gelen yanma ve kaşıntı saç derisi üzerinde meydana gelen enfeksiyonel durumlardan ve mantarlardan meydana gelebilmektedir. Saç derisi üzerinde kaşıntı ve yanma durumunun ortaya çıkmasına neden olan başlıca faktörler şu şekilde sıralanmaktadır:

Şampuanlar

Saçların sıkı bir biçimde toplanması

Saç boyaları

Saç nezlesi

Şeklinde sıralanmaktadır. Şampuanlar özellikle ense diplerindeki kaşıntının ve saç derisinde görülen yanmanın meydana gelmesinin en belirgin sebebi olarak görülmektedir. Kullanılmakta olan şampuanlar deri üzerinde alerjiye neden olabilmektedir. İçerisinde çok miktarda kimyasal bulunan saç boyaları da saç derisinin kimyasal dengesinin kaybolmasına neden olabilmektedir. Bu sebeple saç derisindeki yağ dengesi değişmektedir. Yağ dengesinin değişmesi ile beraber saç derisinde çeşit çeşit hastalıklar meydana gelebilmektedir. Saçların devamlı sıkı bir biçimde toplanması, saç derisinde acıma durumunu ortaya çıkarabilmektedir. Bu sebeple devamlı saçların çoğunlukla serbest bırakılması saç diplerinin hava almasına yardımcı olacaktır.

Saç Derisinde Görülen Acıma ve Kaşıntı Nasıl Geçer?

Saç derisindeki kaşıntıyı ve kızarıklığı giderebilmek için evde kolay bir şekilde uygulanabilecek metotları bulunmaktadır. Bu metotlardan ilki karbonat yöntemidir. Karbonat yüksek bir alkali içeriği ile beraber saç derisinin pH düzeyini dengeleyip, saç derisi üzerindeki kaşıntıyı gidermektedir. Bunun için bir yemek kaşığı karbonatın üzerine biraz su ekleyip karıştırılır ve macun kıvamına getirilir. Bu karışım saç diplerine uygulanır.

10 dakika boyunca bekletilir ve ardından saç şampuan ile yıkanarak durulanır. Bir başka yöntem ise elma sirkesi yöntemidir. Elma sirkesi saç derisindeki kaşıntısı için bir hayli etkilidir. Mantar, bakteri ve kepeği önleyerek saçın bakımını yapmaktadır. Beş yemek kaşığı suyla bir tatlı kaşığı sirke karıştırılır. Saçı şampuanlanarak yıkanır. Daha sonra ise başa sirkeli su karışımı sürülür. 5 ile 10 dakika boyunca karışım saç üzerinde bekletilir. Daha sonra ise saç güzel bir şekilde durulanır.